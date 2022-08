Anna Pettinelli, labbra rifatte? Foto prima e dopo/ Il web sospetta, lei si infuria: “Non rompete le palle”

Anna Pettinelli nel mirino degli hater: l’ex prof di Amici ha rifatto le labbra?

Dopo l’addio ad Amici, si torna a parlare di Anna Pettinelli per motivi ben differenti da quelli legati alla scuola di Canale 5. Nelle ultime ore – segnate principalmente dalla notizia dello stop ai live di Aka7even, dovuto alla diagnosi di un nodulo alla gola riscontrato al cantante ad un controllo medico – la voce RDS ha voluto destinare i suoi auguri per una pronta guarigione all’allievo tra le Instagram stories. Ma non é solo per questo che si parla di lei.

La speaker radiofonica ha replicato, sempre tra le storie su Instagram, al chiacchiericcio diffusosi sui social sul suo conto, che la taccia di essere ricorsa a un ritocchino alle labbra. Una voce che in realtà sarebbe un’illazione, vista la smentita pubblica arrivata proprio dalla diretta interessata.

La voce di RDS è intervenuta mostrando una foto di un suo prima e dopo, la sé di qualche anno fa a confronto con il suo viso com’è oggi; il tutto corredato dal seguente messaggio di pronta smentita: “Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pal*e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura, ma anche voi avete diritto a vivere”.

Ed é con questo intervento social che la Pettinelli smentisce categoricamente di aver rifatto le labbra. Basterà questo a convincere chi l’ha accusata in questi giorni?

