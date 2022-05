Anna Pettinelli lascia Amici?/ Possibile cambio in cattedra: un ex allievo…

Amici, Anna Pettinelli verso l’addio?

Anna Pettinelli ad un passo dall’addio ad Amici? E’ un’indiscrezione che circola da qualche ora sul web, diffusa su Instagram da Amedeo Venza. E’ bene sottolineare che nulla è certo al momento, l’ipotesi di un cambio in cattedra è ancora da prendere con le pinze. Non sono arrivate conferme o smentite in questo senso, ma il chiacchiericcio dei social si è intensificato. Anna Pettinelli lascerà davvero Amici? La puntata finale di domani sera, domenica 15 maggio, potrebbe essere dunque l’ultima per l’insegnante, sempre protagonista di divertenti siparietti con il collega Rudy Zerbi, con cui ha dato vita a sfide davvero imperdibili. Tuttavia, l’ipotesi di un cambio in cattedra, non sconvolge più di tanto il pubblico di Amici. Non è un mistero infatti, che Anna Pettinelli non abbia raccolto particolari simpatie nella sua avventura su Canale 5.

Anna Pettinelli stronca Luigi Strangis "Canta cose antiche"/ "Ad Amici 21 si veste…"

Un ex allievo potrebbe prendere il suo posto in cattedra

I veri fan di Anna Pettinelli, paradossalmente, sono tra gli studenti. Basti pensare al legame che l’insegnante ha instaurato con Aka7even e Albe. Tornando all’indiscrezione sull’addio della professoressa, si comincia già a parlare del possibile sostituto. Sempre Venza ha rivelato che potrebbe essere un ex allievo a rimpiazzare la professoressa. Di chi si tratta? Difficile fare ipotesi, almeno per il momento. Bisognerà pazientare ancora qualche settimana per scoprire il futuro dell’insegnante, per adesso meglio godersi la finale di domani sera.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Rudy Zerbi penalizza Luigi?/ Il guanto scelto contro Albe insinua il dubbioAmici 21, Pettinelli e Peparini attaccano Zerbi: "Gusti da 90enne..."/ C'entra LDA?

© RIPRODUZIONE RISERVATA