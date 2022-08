Anna Pettinelli, l’ex Stefano Macchi volta pagina con Elisa D’Ospina/ La reazione

Anna Pettinelli rompe con Stefano Macchi: La reazione di lei alla nuova relazione di lui

É al centro del gossip non solo per il preannunciato addio al ruolo di insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, in vista del via di Amici 22 in partenza a settembre 2022, ma anche per la rottura avuta di recente con il fidanzato storico Stefano Macchi, di diversi anni più giovane: si tratta di Anna Pettinelli. Negli ultimi giorni Stefano Macchi é passato alla storia del gossip per la nuova lovestory avviata con l’influencer curvy, Elisa D’Ospina,

Una notizia a cui non ha avuto seguito la replica di Anna Pettinelli, se non con una curiosa descrizione che la voce RDS ha ripreso nella sua bio riportata su Instagram: “Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS.Madre orgogliosissima di Carolina.Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita c*gliona“. Insomma, parole che lascerebbero intendere un certo malcontento di Anna Pettinelli maturato rispetto alla nuova relazione avviata da Stefano Macchi con la popolare influencer e sua ormai “antagonista”. Elisa D’Ospina infatti impersona un prototipo di bellezza diverso, dai tratti mediterranei, in confronto alla bionda voce RDS .

Anna Pettinelli e il “no” al GF vip

A confermare la rottura con Stefano Macchi era stata proprio Anna Pettinelli in un nuovo intervento concesso a mezzo media: “L’amore? Oddio no, non va. Posso dire che Stefano non è più con me. Adesso il lumicino si è spento“. La voce RDS non ha lesinato dichiarazioni neanche sulla partecipazione in coppia con Stefano Macchi a Temptation Island vip e il suo no categorico rispetto alla eventuale possibilità di prendere parte al gioco del Grande Fratello vip: “Temptation Island è arrivata dopo che avevo detto che non avrei fatto reality. Io quel programma l’ho presa come una scommessa quando l’abbiamo fatta. Avevo chiesto delle garanzie e avevo chiesto di poter sentire mia figlia tutti i giorni. Mi è stato concesso, altrimenti non avrei partecipato. Non avrei privato mia figlia di sua madre. Anche se è grande ed ha 30 anni. Però questa è una mia regola. Io ad esempio il GF Vip non lo posso fare perché non posso avere contatti. A Temptation però ci sono stati meccanismi sadici”.

