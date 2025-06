La stagione di “Belve” è appena terminata ma fa ancora discutere e non poco, e non tanto per i contenuti visti, quanto per quelli non andati in onda. A finire nell’occhio del ciclone è stata, negli ultimi giorni, la mancata messa in onda di un’intervista: quella di Anna Pettinelli. La professoressa di canto di “Amici”, con una lunghissima esperienza in radio alle spalle, ha confermato di essere stata ospite della Fagnani con una storia Instagram, nella quale ha repostato un video del suo manager: una conferma, dunque, di quanto accaduto. Ma perché questa intervista non è stata mandata in onda?

Anna Pettinelli, perché l'intervista a Belve non è mai andata in onda/ Svelati i motivi della cancellazione

A quanto pare, l’intervista rilasciata dalla conduttrice radiofonica non avrebbe convinto la padrona di casa: la sua intervista sarebbe stata definita “moscia” dalla Fagnani. Proprio per questa ragione, per mantenere alto il brio della sua trasmissione, la conduttrice avrebbe scelto di non mandarla in onda: a lanciare lo scoop era stato Dagospia, ma nei giorni successivi non sono mancate conferme. Un precedente che non ha reso affatto felici né la professoressa di “Amici” né ovviamente il suo staff.

Grande Fratello è rivoluzione, cambiano le opinioniste/ Via Buonamici e Luzzi, chi ci sarà al loro posto

Anna Pettinelli contro “Belve”: posta il video, poi lo cancella

Anna Pettinelli ha condiviso nelle sue storie di Instagram un video pubblicato dal suo manager Andrea Di Carlo, nel quale questo scherza dicendo: “Neanche Grace Jones”. La Pettinelli ha “repostato” tale filmato, scrivendo: “Andrea caro, Grace Jones davvero no, ma moscia mai”. Il riferimento è, ovviamente, alla critica rivoltale da Francesca Fagnani che non ha mandato in onda la sua intervista perché ritenuta non all’altezza del programma stesso, che non lesina emozioni e colpi di scena.

Dopo la pubblicazione del video dell’introduzione di Francesca Fagnani ad Anna Pettinelli durante la sua ospitata a “Belve”, mai mandata in onda perché ritenuta “troppo moscia”, la conduttrice radiofonica nonché insegnante di canto ad “Amici” ha ricondiviso il post nelle storie per poi cancellarlo. Il video, però, aveva già fatto il giro del web, ed era stato salvato proprio da Giuseppe Candela di Dagospia, che aveva dato la notizia.

Anna Pettinelli diventa Madonna ad Amici 24/ Cala dall'alto e spiazza De Filippi: "Mi ha preso un colpo!"