Verissimo, Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato? Ex marito ed ex compagni della coach di Amici

Nella puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 24 Serale 2025 ci sarà anche Anna Pettinelli, da anni è coach del talent di Canale5. Scopriamo però meglio chi è Anna Pettinelli e la sua vita privata. Classe 1957, la speaker radiofonica nonostante abbia 67 anni compiuti in ogni puntata del serale non ha mai rinunciato a fare acrobazie sempre più estreme. E sin da giovanissima ha iniziato a lavorare nel mondo della radio, che non ha mai abbandonato, e poi della televisione. Sulla sua vita sentimentale, invece, vige il silenzio assoluto. Si sa che ha un divorzio alle spalle, il primo marito di Anna Pettinelli è il padre di sua figlia Carolina Russi, nata nel 1993, ma su di lui non si ha nessun’altra informazione.

Per anni, invece, il compagno di Anna Pettinelli è stato Stefano Macchi, attore e doppiatore più giovane di lei. I due nonostante i 18 anni di differenza d’età sono stati insieme per anni ed hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island nel 2019, la coppia nonostante alti e bassi e varie liti è uscita insieme dal programma ma si è lasciata poco dopo. Oggi Stefano Macchi sta insieme alla conduttrice Elisa D’Ospina ed i due hanno un figlio. Invece chi è oggi il fidanzato di Anna Pettinelli? Dopo una breve parentesi con un certo Giuseppe oggi la coach di Amici 24 si professa single.

Anna Pettinelli: dalle dediche a Trigno e Nicolò Filippucci di Amici 24 ai rumor sull’addio

Quest’edizione di Amici 24 Serale 2025 è stata molto fortunata per Anna Pettinelli come coach è arrivata in finale grazie al cantante TrigNO che non ha vinto ma si è classificato secondo ed ha vinto nella categoria canto. “Go Pietro go! Adesso spacca tutto”, lo ha incitato la sua coach mentre a Nicolò Filippucci, che invece è stato eliminato in semifinale non senza polemiche e critiche al programma, ha regalato parole toccanti: “Ora ti conoscono e ti amano tutti e questo è ciò che conta davvero. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi.” Adesso che il talent è finito, come ogni anno, si rincorrono i rumor sul suo presunto addio: Anna Pettinelli non ci sarà nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi? Per il momento è presto per dirlo e la diretta interessata non si è espressa in merito.