Anna Pettinelli nuovo professore di canto, Amici 19/ Insieme a Stash e Zerbi

La sorpresa di questa edizione di Amici 19? Anna Pettinelli nel banco dei professori di canto. La speaker che ha conquistato il pubblico di Canale 5 partecipando a Temptation Island Vip insieme al suo compagno, non è nuova ai salotti televisivi ma di sicuro lo è nei talent. Nonostante la partecipazione a qualche finale di Amici proprio in veste di critico e di esperta del settore, questa volta la bella Anna Pettinelli scenderà in campo dietro al bancone dei professori e, quindi, si occuperà di dare un giudizio ai ragazzi ogni sabato durante la sfida a squadre e, inoltre, seguirli in saletta durante le prove cercando le assegnazioni giuste e, perché no, dando loro qualche consiglio. Sicuramente le polemiche per il suo arrivo non mancheranno perché già molti l’hanno giudicata “poco tecnica” a livello di canto ma di sicuro non sarà né la prima e nell’ultima ad occupare questo banco con un’altra mansione.

ANNA PETTINELLI NEO PROFESSORE DI CANTO AD AMICI 19

Secondo le prime anticipazioni di Amici 19 pubblicate dal Vicolo delle News sembra proprio che Anna Pettinelli, in veste di nuovo professore, sia già riuscita a rubare la scena ad Alessandra Celentano che tornerà invece per il ballo. Cosa avrà combinato la neo arrivata? Siamo sicuri che la Pettinelli non si tirerà indietro quando arriverà il momento di giudicare i ragazzi perché è sicuramente qualcuno che non ha peli sulla lingua, ma siamo sicuri che tutti riconosceranno la sua autorevolezza? Non ci rimane che attendere oggi pomeriggio, e da lunedì nei daytime di Real Time, per capire come si muoverà nella veste di insegnante e cosa saprà regalare ai ragazzi che si presenteranno in studio. Per lei potrebbe aprirsi l’era dei talent proprio come fu per Mara Maionchi e per Rudy Zerbi…

