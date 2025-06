Perché l’intervista ad Anna Pettinelli a Belve non è andata in onda? Spuntano i motivi

Martedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata di Belve per poi lasciare spazio dalla settimana successiva a Belve Crime, spin-off con protagonisti noti personaggi della cronaca. Nel corso delle varie puntate Francesca Fagnani ha avuto tantissimi ospiti da Michele Morrone e Mario Balotelli, da Elena Sofia Ricci a Lunetta Savino passando per Bianca Balti, tuttavia c’è un intervista di Belve che nonostante sia stata registrata non è stata mai trasmessa: quella alla coach di Amici Anna Pettinelli.

Perché l’intervista ad Anna Pettinelli a Belve non è mai andata in onda? A lanciare la clamorosa indiscrezione che, se vera, avrebbe dell’incredibile, ci ha pensato il sempre informato Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo il giornalista l’intervista di Anna Pettinelli a Belve sarebbe stata cestinata non perché troppo scioccante ma per tutt’altro motivo. “Colpa di rivelazioni choc? Macché è stata giudicata troppo moscia” si legge sul portale. Insomma non si sarebbe trattato di problemi di spazio o di montaggio, nè di dichiarazioni forti ma solo di dichiarazioni troppo deboli.

Belve, l’intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda perché ‘troppo moscia’? L’indiscrezione

E dunque, secondo Giuseppe Candela, l’intervista ad Anna Pettinelli a Belve non è andata in onda dopo essere stata registrata perché considerata dagli addetti ai lavori ‘troppo moscia’, e per questo motivo è stata cestinata. Tutto ciò però stupisce perché Anna Pettinelli, personaggio televisivo con una lunga carriera alle spalle tra radio e televisione, è una persona che non le manda a dire. Ad Amici da anni tengono banco le sue liti con Rudy Zerbi e con gli altri coach e spesso è stata ospite a La vita in diretta e Pomeriggio Cinque ed anche in quella occasione ha espresso sempre e senza mezzi termini le sue opinioni, tanto che si vocifera che possa essere la nuova opinionista del Grande Fratello a settembre, e come dimenticare la sua partecipazione a Temptation Island con l’allora fidanzato Stefano Macchi, oggi ex, ed gli ‘infuocati’ falò di confronto? Dunque stupisce che la sua intervista a Belve sia stata così moscia da non valere la pena di essere trasmessa.