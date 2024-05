Anna Pettinelli piange ad Amici 2024, poi lo scontro con Lorella Cuccarini/ Malgioglio e Michele Bravi…

Anna Pettinelli si commuove ad Amici 2024

Anna Pettinelli si commuove durante la registrazione della nuova puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 4 maggio, in prima serata su canale 5. La squadra guidata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha perso tutti i concorrenti tranne Martina che, da sola, sta provando a portare a casa la vittoria. Proprio Martina che, sin da quando è entrata nella scuola fa parte dei ragazzi seguiti dalla Pettinelli, è stata la causa della commozione della sua insegnante. Come svelano le anticipazioni pubblicate da Superguidatv, ha scatenare tutto è stata un’esibizione di Martina.

Tutto è accaduto durante il guanto di sfida tra Martina e Sarah sulle note di This is me. A portare a casa la vittoria è stata proprio Martina che, con la sua performance, ha colpito profondamente la Pettinelli che, come si legge su Superguidatv, si è commossa.

Dopo la commozione per l’esibizione di Martina, Anna Pettinelli ha litigato duramente sia con Lorella Cuccarini che con Cristiano Malgioglio. La Pettinelli, infatti, ha accusato la giuria di non dare a Martina ciò che meriterebbe scatenando la reazione non solo di Malgioglio, ma anche di Michele Bravi.

Quest’ultimo, infatti – si legge su Superguidatv – “è intervenuto a dire ad Anna che non fa bene a Martina che la osanni come voce. Michele Bravi ha dato spesso il punto a Sarah e le ha detto che è cresciuta tantissimo e in ogni puntata costruisce un mattone in più. Anche Giuseppe ha fatto commenti positivi a Sarah dicendo che ama la sua voce”.











