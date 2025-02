Anna Pettinelli fa una sorpresa a Stefania Orlando al Grande Fratello

Una vulcanica Anna Pettinelli ha fatto il suo ingresso questa sera al Grande Fratello per una sorpresa all’amica di sempre Stefania Orlando. Vedendola giù di morale, soprattutto dopo gli scontri con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, la prof di Amici ha deciso di farle visita nella Casa per risollevarle il morale. In salone, di fronte alla concorrente freezata, Anna confessa: “Mi manchi tanto. Mi fai fare le due di notte per guardare te“.

Dopo lo “sfreeze” le due si sciolgono in un lungo abbraccio con Stefania che scoppia in lacrime. L’amica cerca così di risollevarla: “Sei stupenda, è tutto perfetto. Io non voglio vedere questa malinconia nei tuoi occhi. Sei centrata, sei bella, sai dire le cose giuste. La tua classe, il tuo modo di stare, sei una donna pazzesca“. La Orlando ammette di sentirsi spesso sotto pressione e le fa un’importante promessa: “Magari un po’ di pressione, ma adesso ti prometto che questa malinconia la scaccio via“.

Ma l’intervento di Anna Pettinelli al Grande Fratello non finisce qui, perché dopo il commovente incontro con Stefania Orlando assicura di volersi togliere alcuni sassolini dalle scarpe, in particolare con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. “Puoi chiamarmi Mr e Mrs Arroganza? Alfonso e Chiara?“, domanda l’insegnante di Amici ad Alfonso Signorini, preludio di un confronto che prevede scintille. La coppia arriva così in salone e la Pettinelli diventa un fiume in piena: “Io sono l’amica di Stefania, ho dieci anni più di lei ma ho la licenza di divertirmi come ce l’hanno tutte le over 50 d’Italia“.

Di fronte alla reazione di Alfonso, che si dice “d’accordissimo” con questo concetto, lei però esplode: “Io non sono sorda e l’Italia non è sce*a. Vi siete comportati malissimo con lei, lei è stata una signora“. Ma non solo, arriva anche una pungente osservazione sulla coppia: “Voi due vi siete dovuti mettere assieme per avere un’identità“. D’Apice, seppur ironico, fa notare: “Mi aspettavo dalla Pettinelli, che stimo moltissimo, un po’ di simpatia in più“. Ma Anna non ci sta e tuona: “Non posso, sei stato cafone!“.