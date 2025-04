Anna Pettinelli è la vera rivelazione del serale di Amici 24. La speaker, che da qualche anno è anche una delle prof di canto del talent di Canale 5, ha stupito tutti con una serie di performance durante i guanti di sfida tra professori. Prima si è trasformata in Shakira, poi in Lady Gaga, poi ancora in Spice Girl, il tutto cantando e ballando, tra prese acrobatiche che hanno lasciato Maria De Filippi a bocca aperta.

Jacopo Sol, chi è e percorso ad Amici 24/ Dure critiche da Anna Pettinelli: finale a rischio?

Eppure, nonostante queste abilità, la giuria non sempre l’ha premiata, motivo per il quale, ironicamente, Pettinelli ha risposto: “Cosa devo fare di più? La prossima volta mi farò sparare dal cannone!” Detto, fatto: le anticipazioni del quinto serale di Amici 24 ci svelano che la speaker lo ha fatto davvero (o quasi).

Antonia Nocca, chi è l'allieva di Amici 24/ Crisi dopo l'eliminazione di Chiamamifaro e confessioni choc

Anna Pettinelli, l’esibizione col cannone al serale di Amici 24 spiazza la giuria: cos’è successo

Anna Pettinelli si è esibita, nel nuovo guanto di sfida tra prof, al fianco della collega Deborah Lettieri. Questa settimana, infatti, i prof si sono esibiti in coppia e le Petti-Letti hanno scelto di esibirsi con un Can can che è poi culminato con il colpo di scena: Anna Pettinelli che si fa sparare dal cannone. La prof ha però solo finto di farlo, visto che poi ad essere sparata davvero è stata una bambola con le sue sembianze. Fatto sta che tanto è bastato per spiazzare ancora una volta la giuria del serale di Amici 24. Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario non hanno potuto fare a meno di premiare il coraggio e l’inventiva di Anna Pettinelli, facendo vincere, dunque, il duetto delle Petti-Letti.

Francesca eliminata, proposta di lavoro dopo Amici 24? Tour in Sicilia e non solo!/ Come ha reagito