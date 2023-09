Anna Pettinelli si rifà il look per il ritorno ad Amici 23/ Ci pensa Federico Fashion Style!

Anna Pettinelli, “sliding doors” con Arisa ad Amici di Maria De Filippi

Buona parte dei programmi più attesi della stagione televisiva hanno già aperto i battenti, ma chiaramente qualche format manca ancora all’appello. Tra questi, spicca la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent partirà ufficialmente a fine settembre e nel frattempo sono già note alcune novità per quanto riguarda la formazione dei docenti. Gli allievi della scuola più amata d’Italia saranno seguiti da un grande ritorno; Anna Pettinelli è tornata a far parte del cast dei professori.

Anna Pettinelli torna ad Amici/ "Maria De Filippi me lo ha chiesto rendendo tutto semplice, sapeva che..."

Ad Amici 23 torneranno forse le iconiche diatribe che hanno sempre caratterizzato il rapporto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due hanno sempre condito l’esperienza nel talent con scontri al vetriolo, chiaramente caricando il tutto in maniera scherzosa e mai per reali ruggini vigenti tra loro. La passata edizione la speaker radiofonica aveva lasciato il suo posto nel corpo docenti ad Arisa; il suo ritorno è dunque una sorta di sliding doors e gli appassionati del talent non vedono l’ora di vederla nuovamente all’opera.

Amici, Alessandra Celentano autoironica su Instagram/ Anna Pettinelli la punge: "Ti è partita la brocca?"

Anna Pettinelli, siparietto social con Federico Fashion Style: nuovo look per Amici 23

In attesa di prendere posto al banco dei docenti di Amici 23, Anna Pettinelli si è divertita sui social con un amico d’eccezione: Federico Fashion Style. Come racconta Leggo, la speaker ha scelto l’esperto hair stylist per dare un tocco di novità al suo look proprio in vista del prossimo impegno nel talent. Insieme hanno dato vita ad un simpatico siparietto social con una serie di stories volte a raccontare la “trasformazione” tra prima e dopo trattamento.

“Ma non uscirò mica con i capelli neri vero?”, ha scherzato Anna Pettinelli in una prima storia di Federico Fashion Style, mostrandosi con la tinta in posa. Poco dopo, è arrivato un ulteriore post – come riporta Leggo – che ha mostrato ai follower il risultato raggiunto: “Eccomi ragazzi! Mi ha fatto nuova e sono pronta per Amici“. La speaker ha poi aggiunto: “Sono entrata in salone dicendo: ‘Questo no, questo no…’, e invece lui ha preso la bacchetta magica e mi ha detto: ‘Non rompere, faccio io’. Ed eccomi qui!”.

Amici riabbraccia Anna Pettinelli, "prenderà il posto di Arisa"/ E Raimondo Todaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA