Anna Pettinelli stronca Antonella Fiordelisi/ “Sono dalla parte delle donne o quasi…”

GF Vip 2022, Anna Pettinelli attacca Antonella Fiordelisi: il duro tweet

Il Grande Fratello Vip 2022 in questi mesi ha avuto tra il pubblico una telespettatrice d’eccezione: Anna Pettinelli. L’ex prof di canto della scuola di Amici ha infatti sempre seguito il programma, senza perdersi alcuna dinamica e commentandole anche sui social. Non è infatti nuova a tweet di commento o di critica all’indirizzo di determinati concorrenti e, nella puntata andata in onda ieri sera, il suo disappunto è stato indirizzato verso Antonella Fiordelisi.

La Vippona, protagonista ieri della rottura con Edoardo Donnamaria, è finita nel mirino delle critiche per il suo comportamento. Anche il pubblico in studio l’ha fischiata, così come numerosi coinquilini l’hanno accusata di ipocrisia e di fare strategia. A prendere posizione contro di lei è anche la Pettinelli che, con un tweet condiviso sul proprio profilo, ha espresso il suo pensiero sulla vicenda: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi“.

Anna Pettinelli e le critiche ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Il tweet di Anna Pettinelli ha ovviamente diviso il web, tra chi ha preso le difese di Antonella Fiordelisi e chi invece ha condiviso il pensiero della conduttrice radio. D’altronde, in queste settimane di Grande Fratello Vip 2022, l’ex insegnante di Amici ha più volte commentato le dinamiche sui social con grande schiettezza. Non si è infatti tirata indietro nel definire “narcisista patologico” Antonino Spinalbese, criticando aspramente i suoi atteggiamenti nella Casa.

Ma ha anche riservato parole al veleno contro Attilio Romita, nel momento in cui ha sminuito Sarah Altobello per riconquistare l’amore e la fiducia della sua compagna Mimma. Anna Pettinelli, d’altronde, sappiamo essere una persona estremamente sincera e diretta: lo abbiamo visto ad Amici, quando ha vestito i panni di insegnante di canto, e lo abbiamo visto anche in questi mesi di reality, di cui si è rivelata una delle telespettatrici più attive.

Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi #gfivip — anna pettinelli (@annapettinelli) January 2, 2023













