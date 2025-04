Dopo aver colpito Antonia Nocca, Anna Pettinelli torna all’attacco e, in vista della quinta puntata del serale di Amici 24, è pronta a mettere alla prova un altro allievo di Rudy Zerbi: Jacopo Sol. Per l’occasione, la speaker ha inviato un guanto di sfida che lo vedrà sfidare il suo pupillo Nicolò Filippucci su una canzone complessa di Michael Jackson: Earth song.

Il guanto è stato come sempre accompagnato da una lettera molto pungente di Pettinelli, nella quale la prof critica il modo poco energico di Jacopo di stare sul palco del serale di Amici. “Ogni volta che ti esibisci penso a quanto sia grande il palco del serale. Mi sembra grande perché non ce la fai a riempirlo con la tua performance.” ha scritto Anna all’allievo. E ancora: “Sei scarico, senza energia, uno sempre con le pile scariche.”

Anna Pettinelli ha dunque invitato Jacopo a dare una svolta alle sue esibizioni sul palco del serale di Amici 24: “Dimostra che anche tu hai grinta. Nico ha lasciato il segno ad ogni performance, cosa che non hai fatto tu. Sveglia!” Una lettera che sicuramente troverà presto la replica di Rudy Zerbi e che, intanto, ha scatenato la reazione del cantante chiamato in causa. “È un bel rischio, penso di poter dire la mia. – ha ammesso Jacopo, accettando dunque il guanto di sfida – Posso farlo, quindi ci lavoro e vediamo di far vedere questa energia che credo di avere.” Successivamente, in cameretta con la fidanzata Francesca Bosco, il cantante ha espresso i suoi malumori: “Mi da fastidio sentire sempre queste cose!”

