Anna Pettinelli stronca Luigi Strangis “Canta cose antiche”/ “Ad Amici 21 si veste…”

Anna Pettinelli contro Luigi Strangis ad Amici 21

Anna Pettinelli stronca Luigi Strangis, uno dei candidati a conquistare la finale di Amici 21 e in cui Rudy Zerbi ha creduto sin dall’inizio. La Pettinelli, invece, crede molto di più nel talento di Albe, il suo allievo, che ha un repertorio più pop e moderno rispetto a quello di Luigi che definisce “antico”. In vista della prossima puntata del serale, in onda sabato 7 maggio, Anna Pettinelli ha così lanciato un guanto di sfida a Luigi che si confronterà con Albe. Quest’ultimo dovrà esibirsi sulle note di “Sorry” di Justin Bieber e, per convincere il proprio allievo ad accettare la sfida, la Pettinelli ha parlato anche di Luigi.

Nel parlare di Luigi, tuttavia, Anna Pettinelli ha usato delle parole che hanno fatto infuriare i fan del cantante della squadra Zerbi-Celentano che, su Twitter, hanno difeso Luigi criticando l’atteggiamento dell’insegnante.

Anna Pettinelli contro Luigi Strangis: la reazione dei fan del cantante di Amici 21

Anna Pettinelli non ama il modo di cantare di Luigi Strangis così come il suo look. Secondo l’insegnante di Amici 21, il giovane allievo sarebbe un mix di “antico e di cose già viste”. Nel parlare con Albe che ha provato a convincere ad accettare il guanto di sfida, la Pettinelli ha detto:

“Luigi fa solo pezzi antichi, tu sei il più moderno dei quattro cantanti. Tu hai un’impostazione modern. Lui è vestito da Elvis Presley anche se è bravo. Sti ca**i, non pensare al punto. L’unica maniera è fare una cosa moderna, perché lui le cose antiche e poderose le fa bene. Le tue canzoni sono le più pop di tutti. La tua strada c’è. Io sono con te Albe, non ti preoccupare, Rudy è uno sbruffone, non lo conosci… se la tira con uno forte che la giuria osanna…”. La reazione dei fan, su Twitter, non si è fatta attendere come potete vedere qui in basso.

La Pettinelli che dice "Luigi canta solo roba che ha almeno 30/40 anni"

Forse non si ricorda che ha cantato Lady e l'ha fatta anche benehttps://t.co/LfwnOrInwz — Alessia (@9810Alessia) May 3, 2022













