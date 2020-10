Anna Pettinelli/ “Sui social attaccano me e il mio fidanzato” (S’è fatta notte)

Anna Pettinelli si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso lunedì 19 ottobre in seconda serata su Rai1. La conduttrice di RDS ed opinionista televisiva si è fatta conoscere ancor di più dal grande pubblico in occasione della sua partecipazione a Temptation Island Vip dove ha partecipato con il fidanzato Stefano Macchi. A distanza di tempo, infatti, la sua frase “bella patata sono io!” è diventata un cult sui social e non solo. Recentemente la coppia, ospite del salotto televisivo di Barbara D’Urso, ha racontato al pubblico come si sono conosciuti.

“La nostra prima uscita risale al giorno di San Valentino e si è conclusa con un bacio e un pugno” ha detto il fidanzato della Pettinelli che ha poi precisato: “l’ho baciato ma poi l’ho anche picchiato perché faceva lo spiritoso, fuori da un locale”. Un amore importante quello della coppia che ha rivelato anche di aver deciso di sposarsi in occasione di una crociera. A raccontarlo è stata proprio il fidanzato della conduttrice radiofonica: “siamo partiti con le fedi, il comandante non ci ha voluto sposare ma lo ha fatto la guida subacquea russa, vestita da ironman, in russo”.

Anna Pettinelli sposa il fidanzato Stefano Macchi?

Anna Pettinelli poi aggiunge: “volevamo farlo anche in Italia ma tra i vari impegni non è stato possibile”. La conduttrice si è poi soffermata sugli haters che, a distanza di tempo, sui social continuano ad attaccare lei e il compagno: “ancora ci sono persone che ci attaccano. Mi dicono di lasciarlo libero di avere dei figli. I commenti all’inizio davano fastidio, adesso blocco e cancello”. Una cosa è certa l’esperienza di Temptation Island Vip le ha cambiato la vita visto quanto dichiarato in un’intervista rilasciata poco dopo la fine del reality show dei sentimenti.

“Esco abbastanza provata. Non è stato facilissimo: ho visto cose che non mi sono piaciute, ma poi ci siamo spiegati e lui ha capito che certi atteggiamenti possono dar fastidio anche se messi in atto in buona fede” – ha detto la Pettinelli che, nonostante tutte le difficoltà e le lacrime versate, è uscita dal programma ancora più consapevole del suo amore per Stefano: “mi aspettavo di trovare stabilità, di dimostrare a noi stessi che eravamo forti. E nonostante qualche travaglio, poi, alla fine, è andata proprio così”.

