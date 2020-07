Anna Pettinelli/ “Temptation Island? Ho rischiato il tradimento, lo rifarei ma…”

Anna Pettinelli, oggi ospite dell’ultima puntata settimanale de La Vita in Diretta Estate, ha commentato in studio il boom di tradimenti che si sarebbero verificati nel corso del lockdown, insieme al giornalista Giovanni Terzi. Anche la Pettinelli ha vissuto il rischio del tradimento in prima persona, con la sua partecipazione alla trasmissione Temptation Island. “Ho partecipato a un programma dove il mio fidanzato (Stefano Macchi, ndr) è stato provocato ripetutamente da belle ragazze nude però non è successo”, ha commentato soddisfatta. “Una volta a casa l’ha pagata caramente”, ha però aggiunto ironicamente. A detta della Pettinelli, quando si parla di tradimento si fa riferimento essenzialmente ad un fatto mentale prima ancora che fisico. Tornando alla sua esperienza personale post Temptation Island ha aggiunto: “Quando siamo tornati rivedevamo le puntate che andavano in onda, pensa a rivedere quei video, non ci siamo divertiti”. Nonostante questo però, ha ammesso, “lo rifarei perchè ti mette a durissima prova, però poi è finita bene, ci ha legato ancora di più”.

ANNA PETTINELLI COMMENTA IL BOOM DI TRADIMENTI

Anna Pettinelli ha ammesso di non nascere gelosa, almeno tendenzialmente. “Non nasco gelosa, non nasco sospettosa”, eppure quella situazione l’ha messa a dura prova. Per Anna Pettinelli c’è una differenza tra l’uomo e la donna che tradiscono. “Anche le donne tradiscono ma con modalità completamente diverse. Una donna non si chiuderebbe mai in bagno a chiamare un escort, ti tradisce ma lo fa con altro, vuole essere corteggiata, portata a cena”, ammette. Ad intervenire sull’argomento anche Giovanni Terzi che ha ammesso: “Sono stato tradito e l’ho scoperto sempre dopo, ho avuto amici che mi raccontavano storie e coincidevano con la persona con cui stavo in quel periodo. Ho tradito e sono stato tradito postumo”. Quindi ha parlato di una intervista ad una escort la quale aveva raccontato come durante la quarantena avesse ricevuto un boom di chiamate da parte di uomini che, rinchiusi in bagno, continuavano a tradire: “do ragione ed Anna quando dice che è un fatto mentale, parte dalla testa, dalle insicurezze ma sicuramente dalla mente”, ha proseguito parlando del tradimento.



