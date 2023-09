Anna Pettinelli torna ad Amici/ “Maria De Filippi me lo ha chiesto rendendo tutto semplice, sapeva che…”

Anna Pettinelli svela come De Filippi le ha chiesto di tornare ad Amici

“Nel talent show di Maria De Filippi tornerà in cattedra Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica prenderà il posto di Arisa: la cantante, come dagoanticipato, ha lasciato il talent show e sarà in giuria a The Voice Kids” si leggeva su Dagospia.

La certezza è arrivata e la speaker radiofonica, ai microfoni di TAG24 , ha svelato in che modo Maria De Filippi le ha chiesto di tornare nel talent show: “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire ‘siamo ancora una squadra“. Lo scorso anno a prendere il posto della Pettinelli è stata Arisa, tornata in Rai per far parte della giuria di The Voice Kids.

Anna Pettinelli ‘boccia’ l’80esima edizione del Festival di Venezia: le sue parole

Ai microfoni di TAG24, la speaker radiofonica ha commentato l’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: “Venezia mi sembra un po’ ‘moscia’ per la verità“, ha dichiarato la Pettinelli, spiegando che “lo sciopero degli attori di Hollywood ha fatto segnare assenze importanti, ma anche dal punto di vista della gente intorno al festival vedo meno interesse”.

Per quanto rigiarda le controverse dichiarazioni di Luca Barbareschi, Pettinelli dichiara: “Non sono d’accordo con lui quando dichiara che le attrici che ci sono oggi sono tutte ‘mignotte’. Credo che nessun uomo si debba permettere di parlare delle donne in questi termini, soprattutto se ha un microfono davanti”.

