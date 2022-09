Anna Pettinelli verso un nuovo format, dopo Amici 21?/ Spunta il progetto inedito

Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli

Mentre si avvicina la data di inizio messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 -in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5- si anticipa la non riconferma nel cast del talent di due insegnanti storiche, quali Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La prima, esperta di ballo, sarà sostituita dal compagno di Giorgia e new-entry, Emanuel Lo, e la seconda -esperta di musica e coach di canto- invece dalla cantante e re-entry al talent, Arisa. Tuttavia, nell’attesa del ritorno in TV del talent di Canale 5, TV Blog ha spifferato l’indiscrezione secondo cui la voce RDS avrebbe in cantiere un nuovo progetto da portare a termine con la casa di produzione TV facente capo alla conduttrice e produttrice di Amici, Maria De Filippi, per un programma inedito.

“Anna Pettinelli è stata esclusa dalla nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa), ma secondo nostre informazioni a quanto pare non starà con le mani in mano – fa sapere nel dettaglio, la fonte del rumor del momento su Anna Pettinelli ripreso da voci insider vicine alla speaker radiofonica -. Oltre le presenze in qualità di opinionista a La vita in diretta, voci riferiscono sia in ballo un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante”.

Anna Pettinelli rinasce, dopo la guerra con Rudy Zerbi?

Sul format che andrebbe affidato ad Anna Pettinelli, tuttavia, “si hanno pochi dettagli”. Il format in cui Anna Pettinelli potrebbe figurare da protagonista e/o e timoniera potrebbe andare in onda sulle reti Mediaset e/o essere trasmesso in streaming free su Wittytv, ovvero la principale piattaforma web che rende accessibili a tutti i contenuti televisivi e web che siano realizzati dalla produzione Fascino, come accade da anni con Amici di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli, quindi, potrebbe rivelarsi una nuova scoperta di Maria De Filippi in qualità di volto TV e/o web, rispetto ad una possibile conduzione di un format che possa riscuotere successo. Che lontana dal diretto competitor ad Amici, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli possa ritagliarsi uno spazio TV e/o web da indiscussa protagonista? Va ricordato che nelle ultime due edizioni di Amici, la Pettinelli si é rivelata un personaggio TV piuttosto divisivo: se ad Amici 20 ha fatto breccia nei cuori di molti telespettatori supportando il protetto e allievo di canto molto amato Luca Marzano in arte Aka7even, ad Amici 21 ha invece attirato a se le polemiche web dei fan del pupillo del rivale Rudy Zerbi, Luca D’Alessio in arte LDA, che come Aka7even é originario di Napoli e vanta un notevole seguito.

