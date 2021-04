Anna Pettinelli Vs Aka7Even, Amici 2021/ “Ciuccio e presuntuoso. Tappa la bocca..”

Duro scontro tra Anna Pettinelli e Aka7even alla vigilia della terza puntata del serale di Amici 2021. Dopo aver ascoltato lo sfogo del suo allievo, l’insegnante ha chiesto immediatamente un confronto. Ad infastidire la Pettinelli è stato l’atteggiamento di Aka7even il quale, dopo essere finito a rischio eliminazione durante la seconda puntata, ha puntato il dito contro le sue assegnazioni che non avrebbero esaltato le sue qualità. Le critiche di Luca Marzano, vero nome di Aka7even, hanno fatto infuriare la Pettinelli che ha duramente rimproverato il suo allievo in cui ha sempre creduto.

“Sono incazzata nera, hai detto che sono pazza. Te la sei presa con me quando quello con cui devi prendertela sei te. Mi hai deluso. Faccio questo lavoro da 40 anni, schiero i pezzi che possono piacere alla gente, ho un orecchio che tu non hai a 20 anni”, ha esordito la Pettinelli durante il faccia a faccia con il cantante.

ANNA PETTINELLI ABBANDONA AKA7EVEN AD AMICI 2021?

Tra Anna Pettinelli e Aka7even, sin dal primo giorno di scuola, c’è sempre stata stima professionale. L’insegnante ha creduto nel talento di Luca immediatamente e continua a farlo anche se non nasconde di essere delusa per l’atteggiamento con cui sta affrontando il serale. “Devi crescere, Luca. Mi aspettavo che tu avessi maggiori attributi. Ti sei lamentato perché ho scelto ‘Yellow’. Non ti sei chiesto perché? È il tuo inedito che maggiormente conoscono, era la prima volta che lo facevi al serale con sei milioni di spettatori. Ed è il pezzo più forte che hai scritto fino a oggi“, ha aggiunto la Pettinelli motivando la scelta di fargli cantare un inedito e non una cover. “Sei ciuccio e presuntuoso. Meno chiacchiere, meno lamentarsi. Hai 20 anni, hai questa di occasione. […] Sei un bambino capriccioso, Luca! Sei andato avanti per mezzora a lamentarti con tutti gli altri. Tappa quella cavolo di bocca, usala per cantare non per lamentarti“, ha concluso. Un confronto durissimo quello andato in scena tra Aka7Even e la Pettinelli che, nella scuola, non ha altri cantanti.

