Anna Raffaela Bassi, moglie Felipe Massa/ Il matrimonio da favola a San Paolo

Anna Raffaela Bassi è la moglie di Felipe Massa, il pilota brasiliano della Ferrari. Un grande amore tra i due che si sono sposati il 1 dicembre 2007 con una bellissima cerimonia tenutasi nella chiesa Nossa Senhora do Brasil, la più chic della zona residenziale dei Jardins, nella parte meridionale di San Paolo. Un matrimonio condiviso con amici e colleghi visto che alla cerimonia erano presenti 800 persone invitate anche il pilota Rubens Barrichello, il direttore della Ferrari Jean Todt, Luciano Burti, Antonio Pizzonia e il pilota di Formula Indy, Tony Kanaan. Il pilota brasiliano ha aspettato la sposa per un’ora e mezza e c’è chi ha pensato che il matrimonio potesse saltare. Il ritardo dell’arrivo della sposa, invece, era causato da un malore di Arnaldo Bassi, il papà di Anna, che si era sentito male ed era stato ricoverato in ospedale.

La sposa è arrivata dinanzi alla chiesa Nossa Senhora do Brasil a bordo di una Maserati nera. Un matrimonio in grande stile con la coppia che ha deciso di abitare a San Paolo, la città “italiana” più grande del mondo, con sei milioni di oriundi fra i suoi 20 milioni di abitanti.

Anna Raffaela Bassi e Felipe Massa: l’incidente e la paura

Nessuna luna di miele per Anna Raffaela Bassi e Felipe Massa dopo il matrimonio visto che il pilota ha dovuto disputare una batteria di qualificazione della “500 miglia” della Granja Viana, una tradizionale prova di kart che si disputa alle porte di San Paolo, con la partecipazione di tutti i piloti brasiliani che corrono all’estero. La coppia non ha mai avuto un momento di crisi, ma non sono mancati i momenti di difficoltà come quando nel 2021, durante le qualifiche, una molla si è staccata dalla monoposto di Rubens Barrichello ha causato un terribile incidente. Massa, che era qualche secondo dietro al connazionale, la centrò in piena velocità, andando poi a sbattere a circa 260 km/h contro la barriera di gomme.

“Ciò che temevo di più era che non fosse piu’ quello che era” – ha detto Rafaela, moglie di Felipe Massa, il pilota della Ferrari coinvolto in un incidente durante le qualifiche del Gran premio di Ungheria. La donna in quel momento così tragico ha dichiarato: “ho avuto paura che Felipe non fosse più lui, ma grazie a Dio adesso posso dire che è sempre lui, con le stesse attenzioni e le stesse manie. E’ lui, è tornato. Lui non saprà mai cosa ha sentito la famiglia a vederlo cosi”.

