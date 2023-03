Anna Rita, chi è la mamma di Davide Donadei/ “Non mi ha mai dato problemi…”

Chi è Anna Rita, la mamma di Davide Donadei

Anna Rita è la mamma di Davide Donadei che, questa sera, nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, regalerà un’emozione unica al figlio che non vede da tre mesi. All’interno del bunker di Cinecittà Davide ha parlato spesso del rapporto con la madre senza svelare tanti dettagli della sua vita. Si sa, tuttavia, che la signora Anna Rita, dopo i problemi di giustizia del padre di Davide che ha anche un fratello più grande, si è occupata da sola dei figli. La signora Anna Rita si è così caricata sulle proprie spalle il peso della famiglia crescendo nel migliore dei modi i figli che sono estremamente legati a lei.

Non si sa, tuttavia, se la signora Anna Rita abbia un nuovo compagno e che lavoro faccia. Molto riservata, ha fatto un’eccezione solo durante la partecipazione di Davide a Uomini e Donne quando rilasciò un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione. Questa sera, però, darà un’emozione unica al figlio.

Le parole della signora Anna Rita sul figlio

Davide Donadei e la mamma sono molto legati. I due hanno un legame indissolubile che è diventato ancora più forte nel corso del tempo. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, la signora Anna Rita si lasciò andare a parole importanti nei confronti del figlio.

“È un ragazzo stupendo e non lo dico perché sono sua mamma. Chiunque lo conosce sa che è una persona splendida, con tanti difetti ma anche molti pregi. È altruista, si fa volere bene da tutti e penso sia il figlio che tutte le mamme vorrebbero. Un po’ capriccioso e monello, perché che non dormiva mai ed era attivo a tutte le ore. Non mi ha mai dato problemi; era bravissimo, mangiava di tutto ed è cresciuto da solo”. Durante l’incontro al Grande Fratello Vip svelerà altri dettagli?

