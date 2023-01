Anna Rita, chi è mamma di Davide Donadei/ “Mio figlio se l’è sempre cavata da solo, nonostante le difficoltà”

Anna Rita, chi è la mamma di Davide Donadei e qual è il loro rapporto

Se quello con il padre è un rapporto molto complicato, quello di Davide Donadei con sua madre Anna Rita è invece caratterizzato da un grande amore e una forte stima. Anche la donna d’altronde raccontò il rapporto che li lega ai tempi della sua avventura a Uomini e Donne.

In quell’occasione la mamma di Davide rilasciò un’intervista a Uomini e Donne Magazine, raccontando tratti inediti dell’allora tronista: “Davide è proprio così, che sia in tv, a casa o al lavoro. È spontaneo e, a volte, forse anche troppo sincero. Descriverlo è facilissimo: è un ragazzo aperto, solare, tranquillo, che affronta tutto ciò che gli capita senza paura, cercando di sdrammatizzare. Fino a oggi è sempre riuscito a cavarsela da solo nonostante le difficoltà”.

Anna Rita: “Ecco che tipo di donna vorrei per mio figlio Davide”

La signora Anna Rita, mamma di Davide Donadei, si sbilanciò anche sulla sfera amorosa del figlio – come riporta uominiedonnenews – spiegando il tipo di donna che avrebbe voluto vedere al suo fianco: “Vorrei al suo fianco una ragazza bella dentro, umile, sincera, con un carattere forte, che sappia capirlo e che, come dice lui, assomigli un po’ a sua madre”. Nella Casa del Grande Fratello Vip Davide ha accennato in alcune occasioni al rapporto con sua madre e con sua sorella, con le quali vive oggi. Suo padre invece ha avuto dei problemi con la giustizia ed è oggi un pregiudicato.

