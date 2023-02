Anna Rita Cuparo, chi è la moglie di Michele Zarrillo/ Colpo di fulmine a “Domenica In”…

Anna Rita Cuparo è la moglie di Michele Zarrillo, voce di autentiche perle della musica italiana, come “Una rosa blu” e “Cinque giorni”. Un amore in musica il loro, verrebbe da commentare, in quanto, se il 65enne romano è un cantautore tra i più apprezzati, la sua consorte è una violoncellista estremamente stimata nel suo settore. E, nemmeno a dirlo, proprio la musica ha fatto da Cupido per la coppia, nata proprio grazie alla comune passione per le sette note e che ha fatto sì che le loro strade finissero per incrociarsi.

Infatti, Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo, ha incontrato per la prima volta colui che sarebbe stato il suo futuro marito in occasione delle riprese della trasmissione di Rai Uno “Domenica In”, alla quale l’artista partecipava come ospite. La donna, peraltro, non avrebbe neppure dovuto essere presente in studio televisivo, ma fu contattata per sostituire una sua collega malata. Appena i loro occhi si sono incrociati, è scattato il colpo di fulmine e, da quell’istante, non si sono più lasciati, dando il via a una conoscenza e a una frequentazione tramutatesi poi in vero amore.

ANNA RITA CUPARO, MOGLIE DI MICHELE ZARRILLO: PERCHÉ IL CANTANTE NON INDOSSA LA FEDE?

Dalla relazione tra Anna Rita Cuparo e Michele Zarrillo sono nati Luca, nel 2010, e Alice, nel 2012. Soltanto dopo 20 anni di convivenza, però, il cantante ha voluto rendere a tutti gli effetti sua moglie la donna, sottolineando tempo dopo che la decisione di convolare a nozze era stata presa per i loro figli, senza aggiungere ulteriori dettagli. D’altro canto, è noto come Zarrillo e Cuparo siano molto riservati e tengano alla tutela della loro privacy, dal punto di vista sentimentale e non solo.

A “Italia Sì!”, programma di Rai Uno, qualche tempo fa Michele Zarrillo ha rivelato di non avere mai vissuto una crisi con sua moglie Anna Rita Cuparo, ma in molti si sono domandati perché non indossasse la fede al dito. A fugare ogni dubbio e chiacchiericcio ci ha pensato lo stesso artista: “Non la porto perché mi dà un po’ fastidio. Ma ci sono tante altre motivazioni, che poi spiegherò. Il mio matrimonio? Non sono uno che fa notizia, mi faccio gli affari miei. Da quando ho detto questa cosa, tutti mi chiedono dell’anello…”.

