Anna Rita Cuparo, chi è la moglie di Michele Zarrillo/ Il primo incontro e il matrimonio nel 2020

Anna Rita Cuparo, chi è la moglie di Michele Zarrillo

Oggi pomeriggio Serena Bortone accoglierà Michele Zarrillo nel salotto di Oggi è un altro giorno, per un’intervista ricca di spunti. Il cantautore si racconterà a cuore aperto ripercorrendo la sua carriera nella musica, e magari sbottonandosi anche sulla propria vita privata. La privacy è sempre stata una costante della sfera sentimentale dell’artista, che ha sempre preferito far parlare la propria musica piuttosto che il suo privato. Sappiamo però che è sposato con Anna Rita Cuparo, non un nome così sconosciuto nel mondo della musica.

Trattasi infatti di un’affermata musicista, nello specifico violoncellista. Dal loro riservatissimo amore sono nati anche due figli, Luca nel 2010 e Alice nel 2012. Il cantautore, inoltre, ha un’altra figlia, Valentina, nata nel 1981 da una precedente relazione.

Michele Zarrillo e Anna Rita Cuparo: un amore riservato e suggellato dal matrimonio

La storia d’amore tra Michele Zarrillo e Anna Rita Cuparo è nata quasi per caso, grazie a quel classico colpo di fulmine che spesso porta le coppie all’innamoramento. Galeotto, in particolare, fu lo studio di Domenica In, dove la coppia si conobbe tanti anni fa: lui era in veste di ospite, lei prese parte a quella puntata in sostituzione di una collega. Un segno del destino, un incontro che si rivelò determinante per entrambi: la freccia di Cupido scoccò e diede vita ad un amore romantico e riservato, impreziosito anche dal matrimonio, celebrato nel 2020 in gran segreto.

“L’abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti” aveva confessato il cantante in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Anche il momento delle nozze, così come il loro lungo amore, è rimasto nel silenzio, nel rispetto della privacy che la coppia, di comune accordo, ha deciso di mantenere sulla loro relazione: “Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme: e non voglio farmi fotografare con i miei figli“.

