Anna Rita Cuparo, chi è la moglie Michele Zarrillo/ Un amore scoccato per puro caso, quando entrambi…

Il celebre cantante Michele Zarrillo è sposato con Anna Rita Cuparo, madre dei figli Luca e Alice

Forse non tutti sanno che nella vita privata e sentimentale di Michele Zarrillo c’è una donna di nome Anna Rita Cuparo, moglie e madre dei suoi figli Luca e Alice. Tra Anna Rita e Michele Zarrillo ci sono circa vent’anni di differenza, infatti lei ha quarantasei anni. L’artista prima di sposare Anna Rita Cuparo era già padre di Valentina, nata una precedente relazione. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Anna Rita Cuparo e di cosa si occupa nella vita di tutti i giorni?

La moglie di Michele Zarrillo è una musicista affermata, apprezzata come violoncellista, ha lavorato a diversi spettacoli, anche in tv. In una intervista di qualche tempo fa, a proposito del primo incontro con la moglie, Michele Zarrillo aveva spiegato che era avvenuto negli studi di Domenica In, nell’ormai lontano 2001. Lei stava sostituendo una collega malata, mentre lui era ospite, quando i loro sguardi si sono incrociati è scoccata la scintilla.

Benché Michele Zarrillo e sua moglie siano legati, non si può dire che siano una coppia molto social, dato che sono rarissimi gli scatti in cui mostrano la loro vita insieme. Dalla storia d’amore tra Michele Zarrillo e Anna Rita Cuparo, come dicevamo, sono nati i figli Luca e Alice.

Il maschio nato nel 2010 adesso ha quattordici anni mentre Alice dodici. Essendo una famiglia molto riservata è difficile trovare ulteriori informazioni in rete, così come scatti o post social che ritraggano mamma, papà e figli tutti insieme. Ad ogni modo per Michele Zarrillo, la primogenita è Michele Zarrillo Valentina, nata da una precedente relazione con una donna misteriosa.

