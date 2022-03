Anna Rita Cuparo, moglie Michele Zarrillo/ I figli Valentina, Luca e Alice

Anna Rita Cuparo: la violoncellista moglie di Michele Zarrillo

Anna Rita Cuparo è la moglie di Michele Zarrillo. Il cantante e la violoncellista, molto riservati sulla loro vita privata si sono sposati in gran segreto dopo vent’anni di convivenza. Qualche anno fa, nel salotto di “Vieni da Me”, Zarrillo ha racconto a Caterina Balivo il primo incontro con la moglie, conosciuta a Domenica In nel 2001: “Lì serviva un quartetto d’archi ma qualcuno non riuscì partecipare: chiamarono questa violoncellista, la mia attuale moglie”. Anna Rita Cuparo Cuparo ha collaborato con il marito anche professionalmente, curando la produzione musicale di album come “Liberosentire” e “L’Alfabeto degli Amanti”. La coppia ha avuto due figli: Luca, nato nel 2010, e Alice, venuta al mondo due anni dopo.

I figli di Michele Zarrillo

Michele Zarrrilo ha anche un’altra figlia, Valentina, avuta da una relazione precedentemente all’incontro con Anna Rita Cuparo. Sempre durate l’intervista a “Vieni da me”, il cantante ha spiegato come l’arrivo degli altri due figli abbia rinsaldato il rapporto con la sua primogenita: “Questa cosa ci ha avvicinato molto: lei con questi fratellini così piccoli hanno un grande amore. Poi loro, a 8 e 10 anni, sono già zii. Il rapporto è migliorato molto: quando ti separi qualche periodo strano c’è sempre, ma con mia figlia Valentina ci adoriamo, un amore talmente forte che ci scontriamo”. Recentemente Zarrillo ha iniziato a pubblicare sui social alcune foto con i figli piccoli, svelando il loro talento musicale: Luca suona il pianoforte, Alice la Chitarra.

