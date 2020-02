Anna Rita Cuparo, moglie Michele Zarrillo/ Lui: “Ci siamo sposati per i nostri figli”

Dopo venti anni di convivenza, Anna Rita Cuparo è diventata la moglie di Michele Zarrillo. È stato il cantante a rivelare che ci sono state le nozze. Sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha annunciato con alcuni mesi di ritardo, e solo in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, che si è sposato. Il matrimonio con la storica compagna è avvenuto in gran segreto, come ha raccontato a DiPiùTv. «Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti». Michele Zarrillo ha spiegato anche perché ha scelto di sposare Anna Rita Cuparo: «Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia». Nell’intervista ha spiegato che voleva restasse tutto segreto, infatti ha cantato sul palco dell’Ariston senza fede al dito, poi si è “tradito”. «Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me», ha aggiunto in merito alla relazione con Anna Rita Cuparo.

ANNA RITA CUPARO, MOGLIE MICHELE ZARRILLO: MATRIMONIO SEGRETO

Molto attento a non far circolare notizie sulla sua vita sentimentale, Michele Zarrillo ha però fatto un’eccezione: si è sposato infatti con Anna Rita Cuparo prima del Festival di Sanremo 2020. Ma ora è pronto a far tornare il mistero sulla sua famiglia: «Non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli». E infatti non ci sono foto di Anna Rita Cuparo col marito, inoltre sono pochissime le informazioni sulla donna. Quel che si sa è che la moglie del cantante è violoncellista di professione, in passato si è occupata di alcune produzioni musicali del compagno come Liberosentire del 2003 e L’alfabeto degli amanti del 2006 e Nel tempo e nell’amore del 2008. Inoltre ha 23 anni in meno del marito. I due hanno avuto due figli: Luca, nato nel 2010, e Alice, nata invece due anni dopo. Ma Michele Zarrillo era già padre: ha una figlia di nome Valentina, nata da una precedente relazione. Ha 37 anni e ha reso nonno il cantante: infatti è mamma di un bambino di tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA