Anna Safroncik e papà Eugenio/ Lui: “Non so se casa mia in Ucraina ci sia ancora”

Anna Safroncik e suo papà Eugenio sono intervenuti in qualità di ospiti a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2022. L’uomo ha ripercorso la sua fuga dall’Ucraina: “Sono stati attimi durissimi, ma ora sono contento di essere qui con mia figlia. Io non volevo lasciare la mia nazione, non volevo fuggire. Ho passato lì tutta la mia vita, lavorando anche in teatro. Sono anche insegnante di canto e mi piaceva molto vivere lì. Quando di notte hanno dato il via agli scontri in strada, si udivano gli spari, si udivano le armi. Di fianco a noi, avevamo il Ministero della Difesa e c’era il pericolo che anche noi fossimo bersaglio dei bombardamenti“.

Tommaso Cicchinelli, fidanzato Anna Safroncik/ "Ci siamo nascosti per molto, poi..."

Poi, il padre di Anna Safroncik ha aggiunto: “Non so ancora se casa mia esista ancora, se sia stata colpita da un missile o meno. Lì c’è anche la residenza del presidente, che rappresenta un target per la Russia”.

ANNA SAFRONCIK E PAPÀ EUGENIO: “INCREDIBILE QUANTO LA VITA POSSA REGALARCI IN MOMENTI TANTO TRAGICI COME QUESTO”

Anna Safroncik, a proposito di papà Eugenio, ha detto a “Verissimo”: “Sono veramente felice, come lo sono stata altre poche volte nella mia vita. Io e papà non abbiamo avuto mai una vicinanza fisica. Ci amiamo da una vita su Skype, ci vediamo una volta all’anno per una settimana. Adesso, sono ormai passati quasi 30 giorni dal viaggio. È incredibile quanto la vita possa regalarti in momenti così tragici, così difficili”.

Anna Safroncik: "Propaganda comunista placava le masse"/ "Libertà è preziosa"

Safroncik ha asserito: “Abbiamo ancora dei parenti lì, ma le persone non escono di casa. Gli uomini sono quasi tutti nascosti per evitare di essere arruolati. Le donne vanno a fare la spesa. Il pane è razionato, viene consegnato a persona o a coppia. Sappiamo anche che le case vengono continuamente saccheggiate dai soldati russi, che caricano nei camion qualunque cosa“.

LEGGI ANCHE:

Lilia Tchapkis ed Eugenio Safroncik, chi sono i genitori di Anna Safroncik/ La fuga da Kiev…

© RIPRODUZIONE RISERVATA