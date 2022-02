Anna Safroncik piange: “Mio padre prova a scappare da Kiev”/ “Vorrei aiutarlo…”

Anna Safroncik è disperata e piange per il padre, che sta tentando di fuggire dalla guerra in Ucraina e di mettersi in salvo. Un angoscia vissuta a migliaia di chilometri di distanza da una figlia che non vede l’ora di riabbracciare in sicurezza il proprio genitore entro i confini italiani. A sfogarsi e a raccontare tutto questo è stata la stessa ex protagonista de “Le tre rose di Eva”, che su Instagram, tra le Stories, con voce basse e occhi lucidi, ha narrato come il papà stia provando in ogni modo a partire e a ricongiungersi a lei nel nostro Paese.

Teresa Langella problemi di salute dopo vaccino/ Uomini e Donne "Oggi visite mediche"

La fuga, nei piani dell’uomo, deve avvenire in treno: “Si trova in stazione – ha asserito Safroncik nel filmato – . Lì c’è molta calca. Abbiamo paura che i civili possano essere attaccati”. D’altro canto, sino a questo istante le offensive non sono venute meno in landa ucraina e hanno bersagliato anche le persone comuni senza pietà alcuna. Una situazione che preoccupa tutti, anche la maestra di “Ballando con le Stelle” Anastasia Kuzmina, che soltanto nelle scorse ore descriveva la propria apprensione, legata agli accadimenti bellici nella sua nazione d’origine.

NERI MARCORÈ/ "Dopo Papa Luciani, il santone: punto sempre più in alto"

ANNA SAFRONCIK: “PREGO PER LE TRATTATIVE, HO UN SENSO DI IMPOTENZA DENTRO DI ME”

Nel prosieguo del suo intervento su Instagram, Anna Safroncik ha parlato ancora di suo padre: “Non so se riuscirà a salire sul treno e quanto riuscirà a tenermi informata, perché prima o poi non avrà più batteria del telefono”. Una condizione che Safroncik ha avuto modo di illustrare anche a “Zona Bianca”, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi.

Infine, una preghiera, un pensiero che ci sentiamo di condividere: “Prego per le trattative odierne. La cosa più difficile è questo senso di impotenza: non sapere come aiutare o cosa fare. Non servono soldi, non serve il potere. Preghiamo”.

Maurizio Casagrande/ "Amo la batteria, ma nulla dà più energia di una risata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA