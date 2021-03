Anna Scuderi, fidanzata Luigi Mastroianni/ “Ho voluto proteggerla dai social ma..”

Dopo essere stato scelto da Sara Affi Fella, ha ricominciato un percorso a Uomini e donne che lo ha condotto a scegliere Irene Capuano ma anche in quel caso le cose per Luigi Mastroianni non sono andate benissimo. Qualche tempo dopo il gossip è impazzito per lui e per la sua possibile relazione con una bella biondina ed è stato proprio allora che lui, dopo un primo momento di silenzio, ha deciso di confermare la loro liason. Da allora sono passati sei mesi e all’epoca Luigi Mastroianni ha spiegato: “Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua, ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi”. Ma chi è a nuova fiamma di Luigi Mastroianni e cosa racconterà di lei oggi a Verissimo?

Anna Scuderi, fidanzata Luigi Mastroianni, chi è e cosa fa nella vita?

La nuova fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne si chiama Anna Scuderi e non appartiene al mondo dello spettacolo e non l’abbiamo vista nemmeno a Uomini e donne e dintorni. Secondo quanto lo stesso Luigi ha rivelato sembra che la giovane non sia interessata al mondo dello spettacolo e anche sui social possiede un profilo privato super blindato. Anna Scuderi si è laureata in Economia e Management e avrà circa 25 anni e con la sua simpatia e la sua dolcezza ha conquistato prima Luigi e poi il fratello Salvo, volto noto dei social. Cosa racconterà di lei oggi a Verissimo?

