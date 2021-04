Anna Scuderi, fidanzata Luigi Mastroianni/ “Troppo riservata. Sei speciale”

Luigi Mastroianni è fidanzato con Anna Scuderi da quasi un anno. I due ragazzi si sono conosciuti un anno fa, durante il primo lockdown si sono persi un po’ di vista ma sono sempre rimasti in contatto. Quando il lockdown è finito, Luigi e Anna si sono rivisti e lo scorso maggio si sono messi insieme. La loro prima foto insieme su Instagram risale a novembre 2020, in occasione della laurea della ragazza: “Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Luigi Mastroianni, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato che il fratello Salvo, affetto da sindrome di Down, è molto legato ad Anna Scuderi e per gioco la chiama “dottoressa“, mentre lei lo chiama “avvocato”. Una settimana fa in occasione del compleanno della ragazza, Luigi le ha dedicato una romantica dedicata sui social, con alcuni scatti insieme: “Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Buon compleanno a te che sei speciale. Ti amo”. Ricordiamo che Luigi ha raggiunto la notorietà corteggiando a Uomini e Donne Sara Affi Fella e poi diventando il tronista della stagione successiva. Qui scelse Irene Capuano ma fra i due la storia non è decollata e dopo pochi mesi dalla scelta le loro strade si sono divise.

