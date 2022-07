Anna spopola con Gasoline nella classifica FIMI/ Che succede dopo il debutto su Tiktok?

Anna, da Tiktok al debutto in musica

Si fa chiamare semplicemente Anna su TikTok e in questi giorni d’estate 2022 segnati dal caldo leone lei si impone come una grande promessa della musica made in Italy. Ebbene sì, è bastato il lancio della sua Gasolina, un versione personalizzata del brano lanciato per la prima volta in tv da Il mondo di Patty, a renderla una delle tiktoker più in voga del momento, tanto che con il rilascio della sua versione della latin-song fa ora concorrenza ad altri artisti nella classifica FIMI dei singoli più venduti nel Belpaese.

Complice il successo di Gasolina, è appena stato rilasciato il videoclip ufficiale del brano, girato a Ibiza. Nel giro di pochi giorni, Anna ha ha raggiunto la prima posizione dei brani più ascoltati e utilizzati come tappeti musicali su TikTok, fino a conquistarsi un posto nella top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia ed è tra i 15 brani più ascoltati su Spotify Italia. Le vibes del video del singolo estivo che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate sono fresche e all’insegna del puro divertimento, e al contempo rispecchiano a pieno le sonorità del primo Ep di debutto di Anna, titolato “Lista 47”, la cui track-list può dirsi un invito generale della tiktoker ad una grande festa aperta a tutti, indistintamente.

Anna pubblica Lista 47

“Ho deciso di intitolare questo progetto Lista 47 perché vorrei che fosse una grande festa per tutti. Un party in cui tutti sono invitati tramite lista. 47, infine, è il mio numero fortunato” – fa sapere dal suo canto la tiktoker del momento, Anna-. Sentivo il bisogno di pubblicare un progetto e non più solo singoli. Così ho deciso di cominciare facendo uscire questo EP, pieno di canzoni uptempo e divertenti, che spero faranno ballare tutti quest’estate”. Insomma, è con Gasolina che Anna si candida all’elezione della regina dell’estate 2022. Chissà se riuscirà a conquistarsi l’ambito titolo.

