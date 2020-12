Anna Stasi, mamma e papà Andrea Zelletta/ “Siamo orgogliosi di nostro figlio”

Molti dei pensieri di Andrea Zelletta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 sono rivolti alla sua famiglia. In più occasioni, il gieffino ha raccontato del rapporto con la sua mamma Anna Stasi e di quello col suo papà. Nel corso delle prime settimane, Andrea ha avuto modo di avere un confronto con la sua mamma dopo alcune dichiarazioni importanti fatte sul suo conto. “A me fa male perché non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare” ha tenuto a sottolineare Zelletta in Casa, ricevendo però l’incoraggiamento di sua madre. La donna si è anzi detta più che orgogliosa di lui e ha sottolineato, nel corso del suo ingresso in Casa per una sorpresa, di non essere l’unica: “Io, papà, la maglia, il nonno siamo orgogliosi di te, hai sempre primeggiato, hai calcato le migliori passerelle…” ha dichiarato.

Andrea Zelletta incontra il suo papà al Grande Fratello Vip?

Chi non ha ancora avuto modo di vedere Andrea Zelletta in questi mesi è il suo papà. Da quando è entrato nella Casa, il modello ed ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con sua madre Anna, con la sua fidanzata Natalia ma mai con il suo papà di cui, al momento, non conosciamo il nome. È per questo che la prossima sorpresa per Andrea potrebbe proprio essere l’incontro con il suo papà. Un momento d’altronde molto atteso per il modello, che di recente ha svelato di non averlo mai visto piangere in vita sua. Questo incontro potrebbe però mostragli per la prima volta la commozione del suo papà.



