Anna/ Su Rai 2 il film di Luc Besson con Saša Luss

Anna va in onda oggi, giovedì 16 febbraio, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film d’azione scritto, diretto e prodotto da Luc Besson. La pellicola del 2019, nonostante sia prodotta in Francia, vede come lingue originali l’inglese e il russo; le musiche sono curate dal compositore Éric Serra che in passato aveva già lavorato con il regista in numerosi film tra cui Nikita, Léon e Il quinto elemento.

Jane Eyre/ Su Rete 4 il film con Charlotte Gainsbourg

Il cast è internazionale, la protagonista è interpretata dall’attrice e modella russa Saša Luss, accanto a lei compaiono l’attore britannico Luke Evans (Fast&Furious 6, Lo hobbit e Gaston ne La bella e la bestia), l’attore irlandese Cillian Murphy (diventato famoso per il ruolo di Thomas Shelby nella serie di successo Peaky Blinders) e l’attrice statunitense Helen Mirren (vincitrice nella sua carriera di numerosi premi come un Premio Oscar, quattro BAFTA, tre Golden Blobe, cinque Screen Actors Guild Awards, un Critics’ Choice Awards, quattro Emmy Awards e di un Tony Award). L’attrice protagonista Saša Luss ha debuttato proprio con il regista Luc Besson due anni prima dell’uscita del film Anna con la pellicola di fantascienza Valerian e la città dei mille pianeti (a cui hanno partecipato molti nomi noti come Cara Delevingne o Rihanna). Nel film compare anche un omaggio a un’altra opera di Besson, Léon del 1994, quando Anna si appoggia contro un muro sotto il getto della doccia.

Harry Potter e il principe mezzosangue/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Anna, la trama del film

Il film Anna è ambientato negli anni ’90, Anna è una ragazza russa che subisce violenze domestiche. Alex Tchenkov, un agente del KGB, venuto a conoscenza degli abusi subiti dalla donna le propone di diventare una recluta per i servizi segreti russi sotto la guida dell’handler senior Olga. Anna si finge una modella e inizia la sua carriera a Parigi mentre porta a termine diverse missioni.

Quando la CIA scopre la sua vera identità le propone di lavorare come doppio agente con la spia Leonard Miller, in cambio di una nuova vita. Anna uccide quindi il suo responsabile Vassiliev per la CIA e cerca di uscire dal KGB. Organizza quindi un incontro tra Tchenkov e Miller cercando di vendere le informazioni che aveva acquisito lavorando per le due agenzie, ma viene apparentemente uccisa dalla sua responsabile Olga. In realtà Olga e Anna sono complici dell’omicidio di Vassilien, Olga infatti puntava a prendere il suo posto. Anna riesce quindi a fuggire iniziando una nuova vita sparendo per sempre dai radar del KGB.

La fredda luce del giorno/ Film d’azione, Italia 1, oggi Mercoledì 15 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA