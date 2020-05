Anna Tantangelo / L’ex di D’Alessio svela a Domenica In il nuovo tormentone estivo?

Pubblicità

Anna Tatangelo tra le protagoniste indiscusse di Domenica In. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante torna in televisione per un’intervista a tu per tu con Mara Venier. Una domenica di musica, racconti e anche un po’ di gossip per la Tatangelo, sempre al centro di rumors ingombranti dovuti alla sua popolarità. Un appuntamento che il suo pubblico attende con ansia e che vuole godersi in ogni istante, proprio ora che l’artista è tornata con grande energia e carica al lavoro. Anche sui social network la modella continua ad essere attivissima, con foto, stories e numerosi post. Negli ultimi giorni ha annunciato il ritorno ad una sorta di normalità, riprendendo alcuni suoi collaboratori in studio. Insomma la Tatangelo non si è mai fermata ed ora che la situazione generale legata al coronavirus sembra meno preoccupante, l’ex di D’Alessio è pronta a rimettersi ufficialmente in pista, musicalmente parlando.

Anna Tatangelo a Domenica In, la nostalgia…della musica

Anna Tantangelo ha sentito davvero tanto la mancanza della musica durante la quarantena. Un passione che non conosce confini ma che durante il lockdown forzato non ha potuto coltivare come avrebbe fatto in un periodo più sereno. Sui suoi canali social non ha nascosto le emozioni di tornare in studio, dove spera di registrare a breve nuovi pezzi. Secondo le ultime indiscrezioni sembra infatti che qualcosa stia bollendo in pentola e non è da escludere che l’ex di Gigi D’Alessio abbia in serbo un nuovo tormentone estivo. Vedremo se i nuovi singoli vanteranno la collaborazioni di altri artisti o se usciranno solo con la sua voce. Di certo non ci vorrà ancora molto per scoprirlo…



