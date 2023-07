Anna Tatangelo al mare con il fidanzato Matteo Narducci e il figlio Andrea/ L’estate d’amore della cantante

Anna Tatangelo al mare con il fidanzato Mattia Narducci e il figlio Andrea

Anna Tatangelo è più raggiante che mai, non solo per l’arrivo dell’estate ma anche per un amore che le sta facendo battere il cuore più che mai. La cantante è stata paparazzata dal settimanale Chi in vacanza, a Forte dei Marmi, in compagnia della sua dolce metà: Mattia Narducci, modello di Piacenza con il quale si sta frequentando dai primi mesi dell’anno. Lei 36 anni, lui 26, la differenza d’età non sembra essere d’ostacolo alla coppia, che si è concessa qualche giorno di relax al mare, nella splendida cornice della Versilia, in Toscana.

Le immagini pubblicate dalla rivista, nel nuovo numero in edicola, ritraggono la coppia insieme anche al figlio della cantante, Andrea, nato 13 anni fa dalla storia d’amore con Gigi D’Alessio. E sono forse queste le prime foto ufficiali che ritraggono insieme il figlio e il nuovo fidanzato della Tatangelo. Tra passeggiate sul bagnasciuga e un tuffo in acqua, c’è grande sintonia tra i due uomini più importanti nella vita della cantante, felice di aver ritrovato la serenità che, forse, mancava da tempo.

Anna Tatangelo, relax in Versilia in vista del tour estivo

Anna Tatangelo, come ricostruito nel racconto del settimanale Chi, è arrivata in Versilia un giorno prima di Mattia Narducci, e ha trascorso la sua prima giornata al mare con il figlio e un paio di amiche sul lungomare del Bagno Annetta, a Forte dei Marmi. Il giorno dopo, il modello l’ha raggiunta e ha trascorso assieme a lei e al figlio di lei, Andrea, qualche ora di relax all’insegna del sole, del mare e della spensieratezza.

Per Anna Tatangelo la piccola tappa in Toscana è stata d’aiuto per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni professionali. La cantante sarà infatti impegnata in un lungo tour estivo che toccherà le principali mete d’Italia, dove incontrerà il suo amatissimo pubblico e si esibirà sulle note dei suoi storici brani. Per lei l’estate 2023 è davvero speciale ed è all’insegna dell’amore: non solo per la musica, sua fedele compagna di viaggio, ma anche per gli uomini della sua vita.

