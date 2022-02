Anna Tatangelo, amica di Claudia Ferri/ “Il mio amico” parlava di lei

Anna Tatangelo: la canzone “Il mio amico”

Ricordate la canzone del titolo “Il mio amico” interpretata da Anna Tatangelo durante il Festival di Sanremo del 2008? Nel corso di quella occasione la cantante aveva rivelato che il brano, scritto dall’allora compagno Gigi D’Alessio, era ispirato al suo miglior amico Claudio Ferri, un ragazzo gay cresciuto, non senza difficoltà, a Sora, paese natale della Tatangelo. “Claudio è davvero il mio miglior amico. È di Sora anche lui ed è un po’ più grande di me. Conosco molto bene la sua sensibilità e le sue pene d’amore. Da tempo parlavo della sua storia a Gigi, e alla fine l’ho convinto a scrivere la canzone. Con grande intelligenza mi ha anche confessato che, forse, i veri amore gay possono essere più forti di quelli etero”, aveva raccontato al settimanale Vero.

Claudio è diventata Claudia: sempre al fianco di Anna

Claudio si è sempre sentito una donna nel corpo sbagliato. A 40 anni, ha finalmente realizzato il suo sogno ed è diventato Claudia Ferri: “Oggi più che mai ho un rapporto meraviglioso con il mio corpo. In verità, anche prima, quando ero Claudio, ce l’avevo, perché sapevo perfettamente, dentro di me, di essere Claudia”, ha racconto nel 2017 a Gay.it. Il processo di transizione è durato circa due anni. L’amicizia con Anna Tatangelo è rimasta immutata, come testimoniano le numerose foto insieme sui social. Inoltre Claudia continua a essere la make up artist della cantante. Lo scorso 9 gennaio in occasione del compleanno dell’artista, Claudia le ha dedicato un post su Instagram: “Auguri amore”, ha scritto pubblicando una foto di loro due insieme.

