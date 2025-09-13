Anna Tatangelo annuncia l'arrivo di una figlia a Verissimo: "Il suo nome sarà Beatrice, penso ci sia lo zampino di mia mamma dal cielo"

A Verissimo, Anna Tatangelo rivela il nome della figlia in arrivo. Si chiamerà Beatrice e secondo la cantante c’è lo zampino dell’indimenticata mamma sul sesso della nascitura. Questo perché la madre di Anna avrebbe tanto desiderato una nipotina dopo l’arrivo di Andrea. Peccato che adesso non possa godersela, infatti in questo periodo Anna Tatangelo pensa a mamma quotidianamente. “Ma oggi sto accogliendo la seconda gravidanza con gioia, non sto pensando ai chili in più e credo che dietro questa figlia ci sia lo zampino anche di mia mamma da cielo: è un dono”, sottolinea decisa la cantante.

In un periodo così magico, Anna Tatangelo vorrebbe la sua amata mamma al fianco, per ricevere i suoi consigli e potersi confrontarsi con lei. “Il mio pensiero va a lei ora, la sento molto vicina. Avrebbe tanto voluto una nipotina dopo l’arrivo di Andrea”, confida ancora.

Con il fidanzato Giacomo, Anna ha trovato l’equilibrio perfetto e l’arrivo di una figlia è tutto ciò che desiderava. “Quando ho avuto il mio primo figlio avevo 22 anni. Ero giovane…”, ricorda ancora la Tatangelo. Oggi, come dicevamo, affronta tutto con un piglio diverso, anche se la mancanza di mamma si fa sentire.

La cantante, ad ogni modo, tira dritto con entusiasmo e non vede l’ora di accogliere in famiglia Beatrice, la ‘piccola principessa’ come la chiama lei. Tanti i messaggi ricevuti dalla showgirl in queste ore sui social, ma anche dal vivo, dove Anna ha avuto modo di sentire tutto l’amore e l’affetto dei suoi fan.