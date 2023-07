Anna Tatangelo, baci passionali con il fidanzato Mattia Narducci/ Le foto inedite della vacanza a Ibiza

Anna Tatangelo e la storia d’amore con Mattia Narducci

Periodo magico per Anna Tatangelo sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Pur essendo impegnata con diverse date del suoi tour, la cantante è riuscita a ritagliarsi del tempo per una vacanza all’insegna dell’amore, del mare e del divertimento in quel di Ibiza. Con lei c’era il fidanzato Mattia Narducci con cui la storia d’amore procede a gonfie vele nonostante alcuni rumors, nei mesi scorsi, parlassero di crisi. Bellissima, spensierata e sempre più innamorata, la Tatangelo si è lasciata totalmente andare in quel di Ibiza godendosi ogni istante trascorso con il modello.

Da quando sono usciti allo scoperto, Narducci e la Tatangelo, pur vivendo la relazione con molta discrezione, condividono comunque alcuni momenti della loro vita insieme. Conclusa la vacanza, così, proprio la Tatangelo, ha pubblicato una serie di foto private che hanno lasciato senza parole i fan.

L’album delle vacanze di Anna Tatangelo e Mattia Narducci

Belli, famosi, con una carriera avviata e soprattutto innamorati. Anna Tatangelo e Mattia Narducci si mostrano così nell’album privato delle vacanze pubblicato dalla cantante sul proprio profilo Instagram. Scatti che raffigurano i dolci e felici momenti che la coppia ha trascorso a Ibiza tra una cena fuori, in uno dei tanti locali dell’Isola, e una giornata al mare con baci e abbracci che non sono mancati durante il bagno nell’acqua dell’Isola.

Foto che sono piaciute davvero tanto ai fan che sottolineano la serenità e la felicità della loro beniamina che, dopo la fine delle relazione prima con Gigi D’Alessio e poi con Livio Cori, accanto a Mattia Narducci pare aver ritrovato la voglia d’amare.

