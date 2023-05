Anna Tatangelo, bacio con dedica a Mattia Narducci/ Spazzate via le voci di rottura?

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, tutto a gonfie vele dopo le voci di rottura

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile rottura sentimentale tra Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci. Ipotesi spazzata via direttamente dalla cantante che, poche ore fa, ha postato una storia sul suo profilo Instagram riservando una dedica speciale alla dolce metà nel giorno del suo compleanno. “Happy Birthday”, ha scritto Anna Tatangelo, che ha voluto condividere coi fan e i follower un momento importante per lei e il suo fidanzato, da oggi ventiseienne.

L’ex fidanzata di Gigi D’Alessio ha postato una fotografia romantica che li vede scambiarsi un bacio, mentre si trovavano a cena in uno dei loro ristoranti preferiti. Con questa dedica la Tatangelo ha messo fine alle voci e ai rumors del gossip che decretavano praticamente al capolinea la storia d’amore con il fotomodello. Attualmente Anna si trova in Canada, per il suo tour, e anche a distanza ha fatto sentire la sua vicinanza al compagno Mattia Narducci, rimasto a Milano per impegni personali.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, il lungo silenzio che aveva preoccupato i fan

Tornando alla cantante, negli ultimi giorni ha continuato a postare e condividere coi fan tanti momenti della sua quotidianità. E la dedica a Mattia Narducci ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti fan della coppia, che erano preoccupati dal fatto che i due fossero “scomparsi” dai social. In molti, come dicevamo, credevano che la rottura fosse dietro l’angolo e ad ingigantire i sospetti erano stati i lunghi silenzi di Anna Tatangelo ed il suo Mattia.

A quanto, però, tutto procede a gonfie vele tra i due. Ricordiamo che la storia d’amore tra la cantante e il ventiseienne è iniziata pochi mesi fa e, come in tanti ricordano, i due erano usciti allo scoperto nel periodo di san valentino, ufficializzando la loro storia d’amore con una romantica vacanza di coppia a Parigi.

