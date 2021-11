Anna Tatangelo, balletto sexy su Instagram/ “In fissa con Serenata”, fan in tilt

Anna Tatangelo è tornata ad infiammare i suoi follower, con uno stralcio di un suo balletto sexy per il singolo ‘Serenata’. “Oggi sono in fissa con Serenata”, ha scritto la cantante sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una clip frizzante in cui risulta particolarmente attraente e spregiudicata. Nel filmato che ha mandato in tilt i fan, Anna Tatangelo danza in modo molto sensuale e mette in mostra, orgogliosa, le sue “curve pericolose”. E se la showgirl rivela nelle sue storie il suo lato più sexy, lo stesso fa nei classici post dove si moltiplicano i commenti e soprattutto i complimenti dei follower.

Scene da un matrimonio, 13 novembre/ Diretta video tv streaming: Valentina e Mauro

Anna Tatangelo, Scene da un Matrimonio vero successo

Anna Tatangelo sta vivendo un momento estremamente soddisfacente dal punto di vista professionale. Oltre ad essere uno dei personaggi e ospiti più ambiti dalle trasmissioni di punta, la showgirl conduce Scene da un Matrimonio, un programma a cui sembra molto legata e affezionata. Sempre su Instagram non perde occasione per ricordare l’appuntamento ai fan e a ringraziarli per gli ascolti importanti ottenuti in queste prime puntate: “Vi ringrazio nuovamente per il bellissimo risultato di ieri”, aveva scritto solo la settimana scorsa sul suo profilo, prima di andare in onda con un nuovo episodio.

LEGGI ANCHE:

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Dolci messaggi sui social: dediche e...Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi d'Alessio/ "Il successo l'ha rovinato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA