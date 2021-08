Anna Tatangelo, Battiti Live 2021/ Continuano le chiacchiere sul rapporto con Gigi D’Alessio

‘Sangria‘ è quindi un pezzo che vede Anna Tatangelo insieme a Beba ha tutte le carte in regola per vendere l’inverosimile anche stasera a Battitti Live 2021. Beba porta il suo alone di ragazzaccia da strada che porta con sé la Tatangelo verso le polverose strade della perdizione, ovviamente in chiave ispanica perché se non cè la sangria, un ‘buenos dias’ ogni tanto, la polizia nel testo e le mani sporche/sangria (così dice il testo, perché non è colpa sua ma della sangria), la cosa non decolla. Sta di fatto che, concediamolo, in questa guerra di rap istituzionale, di ragazzacce che mai vedranno una cella del carcere, un poliziotto che veramente le sbatte sul cofano dell’auto per perquisirle in stile ‘American movie’, le possibilità di arrivare a fine estate di Anna Tatangelo come vincitrice sono alte e si prepari Fedez con Orietta Berti a ritrovarsi sui suoi sentieri una donna che oggi sa mostrare quella sensualità che mancava ai tempi di Gigi, tempi nei quali recitava il ruolo della madre e mogliettina perfetta, per mostrare una donna, inutile negarlo, che può piacere, sedurre, irretire i sensi come direbbe il professor Pyton ad Harry Potter parlando dell’arte di comporre pozioni magiche

. L’estate 2021 ha quindi una pozione in più ed è quella di Anna Tatangelo che dichiara alla stampa di avere scelto Beba per mostrare come due donne, di cui la seconda ottima nel rappare, possono mostrare empatia reciproca e dividersi oneri e palcoscenico per lasciare le proprie orme sullo stage di ‘Battiti live’ in alcune delle molte tappe del programma itinerante. Se vi piace lo stile ‘Thelma & Louise’, attenti tutti quanti: Anna Tatangelo e Beba stanno arrivando e non sono inferiori a Susan Sarandon e Geena Davis, come loro sono belle, come loro hanno alcol con il quale disinibirsi, almeno davanti ai microfoni.

Il mainstream ha perso i gossip di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni, quella composta, in maniera decisamente inverosimile da Anna Tatangelo e dal reuccio del neomelodico napoletano Gigi d’Alessio, neomelodico, lo concediamo, di spessore maggiore rispetto ai colleghi sfortunati dei vicoli, ma lentamente anche la Tatangelo sta riscoprendo le tecniche dell’araba fenice per risorgere dalle proprie ceneri.

Ci ha provato con l’introspezione nelle interviste, non interessa a nessuno, si è concessa anche il lato debole per compiacere alle persone, non è servito, ha tentato anche la strada del rock ‘alla Tatangelo’ senza troppi risultati concreti, ha ora capito che la gente del mainstream 2021 richiede ad una postar femminile due unici ingredienti: esporsi con fare sexy e darsi un volto pseudo maledetto che giustifichi ‘atteggiamento rock inteso con più stereotipi di quelli che sciorinano i politici estivi nei programmi Tv. Con questo nuovo volto Anna Tatangelo si è unita a Beba per proporre un brano che sta tra le maledizioni extra comunitario e illegali di Manu Chao e un rap da prateria texana, il tutto in rima, perché Anna, inutile negarlo, se non mette assieme tre rime per rigo composto non si sente abbastanza all’altezza di se stessa.

Video di Sangria di Anna Tatangelo





