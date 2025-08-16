Anna Tatangelo sta vivendo un momento magico dal punto sentimentale e di carriera e non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi. La gravidanza...

Anna Tatangelo sta vivendo con totale spensieratezza questo magico periodo della gravidanza. E la cantante, per quanto possibile, continua a rispettare tutti i suoi impegni professionali. Così, anche se incinta, non ci pensa due volte ad esibirsi con il pancione davanti alla sua gente, ignorando le malelingue che le “suggerirebbero” di fermarsi. La cantante napoletana, arrivata al quinto mese di gravidanza, continua invece a godersi la passione per la musica e l’affetto del suo pubblico.

D’altronde questo è un periodo davvero speciale e vuole gustarselo fino in fondo. “Mi piace salire sul palco e trasmettere la mia serenità”, ha detto la showgirl in una recente intervista, anticipando il fatto che non si sarebbe fermata. “È un periodo speciale, in cui la ripartenza personale coincide con quella musicale”, ha aggiunto Anna.

Al di là di qualche sterile polemica, sul web si è sollevato lo scudo dei fan per difendere la sua decisione di continuare a cantare durante la gravidanza. “Non capisco quale sia il problema, è incinta non è mica malata e poi questo è il suo lavoro”, scrive un utente su Instagram. “Anna è bellissima ed è una madre stupenda”, il commento di un altro fan. “Molto più sobria di altre…”, scrive invece un altro osservatore.

Insomma, Anna Tatangelo può contare sull’ondata di amore dei suoi fan sui social, oltre che al sostegno del compagno Giacomo Buttaroni, con cui l’ex di Gigi D’Alessio ha ritrovato la felicità sentimentale. “È entrato nella mia vita senza spaventarsi”, aveva confidato la cantante. Ora non sarà certo qualche polemica a guastare questo momento magico. Anna Tatangelo si gode l’amore della sua gente, del suo compagno e continua a lavorare ai suoi progetti musicali con la stessa passione di sempre. Il momento di riposare arriverà…

