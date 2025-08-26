Anna Tatangelo, il successo da giovanissima a Sanremo grazie a Pippo Baudo, poi il successo e la storia con Gigi D'Alessio. Attualmente è in dolce attesa

Nata a Sora nel 1987, Anna Tatangelo ha raggiunto il successo quando era appena una ragazzina. Fu infatti protagonista di Sanremo ad appena 15 anni, arrivando a vincere nella categoria riservata ai giovani talenti. A scoprirla fu Pippo Baudo, l’uomo che per primo ha creduto in lei, spingendola a proseguire per quella strada che aveva intrapreso. Proprio per questo pochi giorni fa, nel giorno dell’addio a Pippo, Anna ha voluto ricordarlo, chiamandolo “maestro”. Da quel momento la carriera di Anna Tatangelo è proseguita con grandi successi: pochi anni più tardi accompagnò Gigi D’Alessio in un tour in Australia e proprio in quell’occasione tra loro scoppiò l’amore, che ha poi portato alla nascita di un figlio, Andrea, e ad una storia d’amore durata circa 17 anni.

Oggi Anna Tatangelo è felice al fianco di un altro uomo, Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio e creatore di un’accademy. Proprio con Giacomo, la cantante ciociara ha deciso di allargare la famiglia: è infatti in dolce attesa, ma il pancione non ha in alcun modo fermato la sua carriera e la sua voglia di cantare. Proprio in questa estate la cantante sta girando l’Italia con il suo tour e un pancione in bella mostra.

Anna Tatangelo, chi è: il periodo complicato

Da bambina Anna Tatangelo sognava di fare musica, non credendo però di riuscire un giorno a farne il suo lavoro. “Ero la ragazzina che vendeva ciambelle al mercato, con il vento e la pioggia. La musica mi ha sempre salvata” ha raccontato al Corriere della Sera. E proprio la musica è stata la sua ancora di salvezza anche quando qualche anno fa ha perso la sua amatissima mamma. Gli ultimi non sono stati anni semplici per Anna Tatangelo, che ha vissuto la separazione da Gigi insieme alla malattia e poi alla morte della mamma: il tutto, cercando di crescere suo figlio Andrea nella maniera migliore possibile.