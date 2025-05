Anna Tatangelo, storia di un successo importante quando era ancora una bambina. La cantante, nata a Sora nel 1987, ha cominciato la sua avventura nel mondo della musica quando era giovanissima. Nel 1994, ad appena sette anni, ha iniziato a partecipare a manifestazioni canore varie, arrivando nel 1999 ad aggiudicasi il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo, vincendolo poi l’anno successivo. Negli stessi anni Anna Tatangelo ha cominciato la sua formazione presso l’Accademia musicale di Sora, vincendo nel 2001 l’Accademia della canzone di Sanremo con il brano L’angelo di Syria. Una vittoria che ha permesso alla giovane cantante ciociara di approdare l’anno successivo a Sanremo, prendendo parte al concorso nella categoria giovani nel 2002.

Proprio a Sanremo Giovani, Anna Tatangelo nel 2002 ha trionfato con la canzone “Doppiamente fragili”. Nello stesso anno ha avuto la possibilità di duettare con Gigi D’Alessio nel brano “Un nuovo bacio”. Da quel momento, la cantante ha ottenuto sempre più ruoli in tv, come presentatrice, e come cantante. Nel 2003 la nuova partecipazione a Sanremo con “Volere volare” e poi ancora nel 2005 con “Ragazza di periferia”. Sempre nel 2005, Anna Tatangelo è volata in Australia con Gigi D’Alessio per prendere parte al suo tour: lì, tra i due, è scoppiato l’amore e per tanti anni hanno fatto coppia fissa.

Anna Tatangelo, carriera nella musica e non solo. Le esperienze in tv

Anna Tatangelo ha in curriculum anche diverse esperienze televisive: è stata, ad esempio, giudice di X Factor nel 2010 mentre nel 2012 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. Nel 2013 il successo con “Questi siamo noi”, programma tv condotto su Canale 5 con Gigi D’Alessio. Nel 2016 ha invece affiancato Carlo Conti ne “I migliori anni”. Oggi Anna Tatangelo sta vivendo una nuova fase della sua carriera, come raccontato proprio da lei: “Ho fatto terapia. Col tempo mi sono resa conto che è importante volersi bene e creare i propri confini: ho finalmente imparato a perdonare e a lasciar andare”.