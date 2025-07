Anna Tatangelo in attesa del suo secondo figlio dopo la nascita di Andrea, quindici anni fa: con Giacomo Buttaroni nessuna crisi

Da qualche settimana Anna Tatangelo ha annunciato, con un post su Instagram, di essere in attesa del suo secondo figlio. Quindici anni fa, la cantante di Sora è diventata mamma per la prima volta di Andrea, il bambino – oggi un ragazzo in piena adolescenza – nato dall’amore con Gigi D’Alessio. Amore poi terminato qualche anno fa, che ha lasciato però la cantante e il suo ex compagno in buoni rapporti. I due si sono infatti amati a lungo ma il loro rapporto si è man man spento, e l’artista ha poi spiegato molto più avanti di non essersi sentita adeguatamente protetta da quello che era il suo compagno di allora.

La loro storia fu infatti particolarmente chiacchierata per via della differenza di età, ma non soltanto: Gigi all’epoca era sposato con Carmela Barbato, mamma dei primi suoi tre figli. Una storia, dunque, cominciata con il vento contro ma andata avanti per circa quindici anni, trasportata da un grande amore. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha avuto varie storie con uomini più giovani di lei: prima Mattia Narducci, modello, dopo ancora Giacomo Buttaroni, di professione calciatore. Una storia mai ufficializzata ma ormai nota da tempo: i due si sono spesso mostrati insieme. E proprio Giacomo è il papà del bambino che Anna aspetta, anche se pure in questo caso i due non hanno mai confermato nulla.

Anna Tatangelo, nessuna crisi con il fidanzato Giacomo

Giacomo Buttaroni, compagno di Anna Tatangelo, diventerà papà. L’ex calciatore, che oggi lavora come allenatore, sarebbe ancora al fianco di Anna anche se di recente si era parlato insistentemente di una presunta crisi tra i due, smentita dalle loro immagini insieme. Anna e Giacomo sono stati infatti visti insieme, mentre si recavano all’appuntamento dalla ginecologa per l’ecografia. I due sono apparsi felici e sorridenti, mano nella mano: spazzate via, dunque, le voci di crisi.