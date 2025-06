Il sogno di trovare il successo sfruttando la scia della propria passione è qualcosa che accomuna molti, non è però un merito di tutti riuscire a farlo da giovanissimi e per di più passando per la porta principale. Anna Tatangelo, all’età di 15 anni, ha trionfato nella categoria giovani di Sanremo; ancora oggi un vero e proprio record per la kermesse mentre per lei è stato effettivamente un trampolino di lancio tanto imprevisto quanto meritato. Sul palco del Festival tornerà anche nella categoria big per un totale di 7 volte; senza trovare la vittoria ma comunque dimostrandosi sempre fedele alla sua caratura artistica e con brani capaci di attirare una buona fetta del gusto del pubblico.

Anna Tatangelo non si è fermata alla musica; nel tempo non si è sottratta al magnetismo della tv e diverse sono state le esperienze vissute da protagonista. Tra le più emblematiche spicca il ruolo di giudice ad X Factor; avventura ricordata dai più anche per la famosa lite con Milly D’Abbraccio durante i casting di una cantante che, a quanto pare, era proprio nella scuderia dell’attrice e anche produttrice musicale.

Data l’influenza nel mondo dello spettacolo, non poteva certo sfuggire all’attenzione del mondo del gossip. Anna Tatangelo all’età di 19 anni, ha iniziato una liaison con Gigi D’Alessio; con il noto cantautore l’amore è durato per oltre 10 anni e impreziosito anche dalla nascita di un figlio. Per diverso tempo ha dovuto schermare le critiche ingiuste per la differenza d’età, accusata anche di essere stata la causa della fine del matrimonio della voce partenopea con l’ex moglie Carmela Barbato. Più di recente non sono mancate le voci a proposito di un nuovo fidanzato; lo scorso anno, dopo la rottura con Mattia Narducci, si è vociferato di una possibile liaison con Giacomo Buttaroni. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati forse per evitare nuove ingerenze nella sua vita privata.

“Non è vero che ho ritoccato naso e labbra”, parlava così Anna tatangelo in una recente intervista – come riporta Leggo – smentendo ulteriori interventi chirurgici dopo aver ritoccato il seno all’età di 18 anni. Su questa scelta, invece, al magazine Grazia raccontava: “Mi sembravano più femminili, ecco tutto. Da quella scelta è passato tanto tempo e va bene così; ora ho un pensiero diverso sulla sensualità”.