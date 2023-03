Anna Tatangelo choc/ “Senza la psicoterapia avrei fatto fatica a trovare me stessa”

Anna Tatangelo svela il suo percorso psicologico: le sue parole

Anna Tatangelo ha svelato sui social di aver fatto ricorso alla psicoterapia, per superare i momenti più bui della sua vita. La cantante ha perso la mamma e il nonno, e ha affrontato la rottura con Gigi D’Alessio dopo tanti anni d’amore. L’artista ha risposto a una domanda sui social, ricordando l’importanza del rivolgersi a un professionista che si occupi della propria psiche.

“Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo” svela Anna Tatangelo sulla psicoterapia. La cantante, come molti altri personaggi di spicco del mondo televisivo, ha sottolineato l’importanza di ricorrere a una cura psicologica talvolta vista come un tabù.

Anna Tatangelo e il mancato matrimonio con Gigi: “sognavo l’abito bianco”

Non è stato semplice per Anna Tatangelo affrontare la rottura con Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto il figlio Andrea. Dopo anni d’amore, la loro storia d’amore è giunta al capolinea senza possibilità di ritorno. In un’intervista a Belve, condotto da Francesca Fagnani, ha svelato il primo incontro con il suo ex compagno: “Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”.

Aveva solo sedici anni quando ha incontrato Gigi per la prima volta, e da lì il loro amore è stato longevo anche se molto chiacchierato. Anna Tatangelo non è mai stata sposata con il cantante, e questo l’ha fatta stare male per diverso tempo: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco”.

