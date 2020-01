Anna Tatangelo compie 33 anni/ Storia con Gigi D’Alessio: “Ferite che fanno capire”

“Ho sempre avuto 30 anni. Anche quando ne avevo 15. Sono nata 30enne”. Anna Tatangelo in un’intervista a Grazia ha riassunto in questo modo il suo rapporto con l’età. Tutto ha avuto inizio nel 2002, con quel Festival di Sanremo appena 15enne. Oggi ne compie 33 e 14 sono passati al fianco di Gigi D’Alessio: “Mi sentivo sempre come se, appunto, dovessi dimostrare che ero capace di affrontare la pressione che avevamo addosso all’inizio della storia con Gigi – ricordava nel 2015 al Corriere – dimostrare a lui che i vent’anni di differenza non si sentivano, dimostrare che ero abbastanza matura ai miei genitori, ai suoi figli e alla gente che era un rapporto vero. Una lotta continua e come ho sofferto io avrà sofferto lui, ma non ce lo siamo mai detti”. Anna e Gigi si sono incontrati per la prima volta ad un concerto: “Mio padre mi scortava ovunque e se vedeva un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”.

Anna Tatangelo compie 33 anni: tutto sulla storia con Gigi D’Alessio

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, proprio la musica è stata galeotta, anche se: “All’inizio Gigi mi stava antipatico – ha ricordato qualche mese fa intervistata da Mara Venier – La nostra storia è nata da un mandarsi a quel paese. Avevamo litigato artisticamente. Poi siamo partiti per l’Australia e lì, parlando, parlando…Eravamo lontano dal gossip, passeggiavamo per le strade australiane e non ci riconosceva nessuno”. Nel 2006 la loro storia è venuta alla luce, sollevando delle polemiche non da poco. Lei aveva 19 anni, lui venti di più. Nel 2008 torna a Sanremo in gara con “Il mio amico” e di anni ne aveva 21. Ritirando il secondo premio, anche la dedica al compagno: “Vorrei dire Gigi ti amo, è la prima volta che lo dico in televisione”, gli spettatori non gradirono. Dopo l’amore e il figlio, le nozze mai arrivate e la crisi. Nel 2017 la pausa poi è tornato il sereno e la dedica di lui “Una bellissima storia d’amore”, canzone contenuta nell’ultimo disco: “Ho voluto descrivere un amore importante in cui una donna è brava a curare le ferite. Le donne sono brave a ferire, ma secondo me sono più brave a curarti le ferite. Credo che sia una canzone che tutti possiamo dedicare alla persona che amiamo”, ha spiegato D’Alessio. La risposta di Anna non si è fatta aspettare: “Grazie, dopo tanti anni è ancora bello sentirselo dire…e tante volte quelle ferite ci fanno capire tante cose”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA