Anna Tatangelo in crisi con il fidanzato Giacomo Buttaroni? Lei rompe il silenzio: “Mi fa sentire amata e protetta”

Da sempre al centro del gossip prima per la sua relazione con Gigi D’Alessio ed adesso per la sua gravidanza inaspettata, Anna Tatangelo ha deciso di rompere il silenzio e di fornire finalmente la sua verità dei fatti in una lunga intervista concessa a il Corriere della Sera. La cantante originaria di Sora ha ripercorso la sua vita privata e artistica partendo dal rapporto con i genitori, suo padre un uomo all’antica e patriarcale ‘ho visto volare qualche schiaffo su mamma e su noi figli’ e sua madre Palmira sua complice da sempre la cui morte nel 2022 ha lasciato un ferita profonda. Adesso, invece, sta vivendo un periodo d’oro. È felice accanto al suo nuovo compagno e tra pochi mesi diventerà mamma di una bambina.

Ed a proposito del rapporto con il suo fidanzato Giacomo Buttaroni, da settimane si parla di una presunta crisi e Anna Tatangelo ha voluto fare chiarezza e smentire categorica: “Giacomo è entrato nella vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta, protetta. In passato ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio.” Ed è grazie alla sicurezza ed all’amore del suo compagno se oggi non sente più il bisogno di nascondersi e coprirsi e può mostrare a tutti la sua felicità. Su Giacomo Buttaroni si sa pochissimo solo che è un ex calciatore e la stessa cantante ha ammesso che è lontano dal mondo dello spettacolo e non vuole farne parte.

Perché è finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: “Anche io ho le mie responsabilità”

La vita privata di Anna Tatangelo è stata al centro del gossip da sempre, da quando giovanissima ha incontrato Gigi D’Alessio. I due ben presto si sono innamorati ma quella relazione fece scandalo. Lui aveva vent’anni in più ed era sposato con Carmela Barbato e padre di tre figli. Eppure nonostante critiche e pregiudizi il loro amore è durato 15 anni e di quel periodo Anna ricorda tutta la sofferenza e gli attacchi: “Per anni mi sono sentita sbagliata, venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni. Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro, soffrivo.” Perché è finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Dopo anni di silenzio la cantante si è lasciata andare assumendosi anche le sue responsabilità: “Ero io che per proteggermi mi ero costruita una maschera. E infatti a storia finita ho sentito che era l’ora di dire che quell’Anna fredda ed algida era in realtà sensibilissima e fragile.”